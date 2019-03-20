Экономист: Бензин в Беларуси может подорожать на треть









Стоит отметить, изначально власти намеревались снизить ставки акцизов, чтобы якобы компенсировать нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) потери от российского «налогового маневра», и такое понижение действительно произошло. Почему же Лукашенко резко передумал? Что теперь будет с ценами на белорусских АЗС?





Charter97.org задал экономисту Льву Марголину: Этот и другие вопросы сайтзадал экономисту Льву Марголину:





- Все очень просто. Те деньги, которые недополучаются из-за того, что Россия не хочет давать дотации, власти нашли у нас с вами в кошельке. В Беларуси нефтепродукты уже и так дорожают каждую неделю на копейку. Оно вроде и не заметно, но со временем сумма набегает.





Вот и акцизы тоже будут переложены на цену топлива. Ведь наша нефтепереработка и так плачется, что ей существующих розничных цен не хватает, чтобы покрыть все затраты. Сейчас же, когда увеличили акцизы, у НПЗ есть только два выхода: либо уменьшить заводскую цену, либо увеличить розничную. Я почему-то думаю, что будет выбран второй вариант и розничная цена топлива увеличится на те же 9% - 29%, что и акцизы. В общем, поздравляю наших соотечественников!





Хочется подчеркнуть, обычно акциз — это налог на роскошь. Как правило, он бывает на товары вредные или те, которые могут себе позволить люди состоятельные. Например, табачные изделия, товары из драгоценный металлов и так далее.





Акцизы на бензин - это вообще, по большому счету, нонсенс. Ведь если говорить о дорогах, то у нас официально существует дорожный налог. Мое мнение такое - повышение акцизов уже ни в какие ворота не лезет.









- На ваш взгляд, все-таки до какого уровня могут подскочить цены на топливо?





- Спрогнозировать могу только одно: там, где акциз повысился, например, на 20 процентов и цены вырастут минимум на 20 процентов. Максимум, к сожалению, назвать не могу. В нашей не рыночной экономике это все начисляется произвольно.





Решит Лукашенко и дальше поднимать по копейке цены на бензин, то за год мы может еще плюс десяток копеек получим, а может и не решит. Но, подчеркну, розничная цена обязательно будет повышена на сумму, на которую увеличился акциз.





- Почему власти отказались от своих намерений снизить акцизы, чтобы «компенсировать НПЗ потери от «налогового маневра» РФ? С чем это связано?





- Знаете, дело в том, что предприятия не сильно теряют от «налогового маневра». От него больше теряет государство за счет экспортных пошлин. Предприятия же свои потери прекрасно компенсировали той самой «копеечкой» по воскресеньям.





Когда государство увеличивает акциз - это просто означает, что у атамана заканчиваются деньги. Их нужно откуда-то взять. Вот и решили, что одним из подходящих способов будет рост акцизов.





- То есть, можно сказать, что власти хотят решить свои проблемы за счет водителей





- Безусловно! Вместо того, чтобы искать на чем можно сэкономить, они ищут откуда еще можно содрать. Боюсь, что акцизы будут не единственным решением про то, как еще ограбить народ. Могут повысить еще налоги, ввести новые сборы.





- Как указ Лукашенко про акцизы скажется на потребительской корзине белорусов? Ведь для населения топливо - это товар ежедневного использования, изменение цены на который является весьма чувствительным.





- Это, знаете, как в очень старом советском анекдоте. Когда власти повысили акцизы и, соответственно, цены на водку. Сын приходит к отцу и говорит:





- Папа, водка подорожала. Теперь ты будешь меньше пить.





- Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть.





Так и с потребительской корзиной. Она ведь вырасти не может, так как ее ограничивают доходы населения. Соответсвенно, если человек не может сократить потребление бензина, то ему придется ограничить что-то другое или поставить машину на стоянку.