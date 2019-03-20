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С 20 марта в Брестской области устанавливается запрет на лов всех видов рыбы
21.03.2019 19:48 — Разное | Виртуальный Брест
Особые охранные меры были введены в связи с тем, что большинство обитающих в водоемах рыб уходят весной на нерест. Также запрещается добывать и рака узкопалого (длиннопалого).
Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ
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Особые охранные меры были введены в связи с тем, что большинство обитающих в водоемах рыб уходят весной на нерест. Также запрещается добывать и рака узкопалого...
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