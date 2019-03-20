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IV Международный форум-выставка деловых контактов «БРЕСТ 2019»
21.03.2019 19:48 — Разное | Виртуальный Брест
Приглашаем белорусские и зарубежные деловые круги принять участие в проводимом 11 — 12 апреля в Бресте IV Международном форуме-выставке деловых контактов «БРЕСТ 2019».
Мероприятие пройдет в государственном учреждении «Брестская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» (г. Брест, ул. Московская, 151). Организаторами мероприятия выступают Брестский облисполком и региональное отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.
ФОРУМ-ВЫСТАВКА — это современная международная деловая платформа для диалога представителей различных сфер бизнеса, государственных структур, общественных организаций и средств массовой информации, ведения переговоров между предприятиями-производителями, поставщиками и торговыми сетями, инвесторами и соискателями инвестиций.
Повестка дня Форума включает целый ряд актуальных вопросов. Будет представлена
К посещению мероприятия приглашаются также зарубежные компании различных сфер деятельности. Участие в форуме для них – это возможность выхода на рынок Беларуси, исследование конкурентной среды в регионе, получение информации об условиях инвестирования и хозяйствования в Беларуси, комплексного решения широкого спектра маркетинговых задач.
Потенциальные партнеры белорусских предприятий приглашаются к посещению профильных компаний, проведению деловых встреч и переговоров в рамках индивидуальных программ пребывания.
Кроме того, для заинтересованных компаний-участников на выставке организованаспециальная профессиональная зона В2В для проведения переговоров.
В рамках мероприятия состоится подведение итогов Недели инноваций, а также вручение премий Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества.
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Приглашаем белорусские и зарубежные деловые круги принять участие в проводимом 11 — 12 апреля в Бресте IV Международном форуме-выставке деловых контактов «БРЕСТ...
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