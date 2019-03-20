Украинцы обещают в этом году отремонтировать популярную у брестчан дорогу на Львов

На ремонт транспортных артерий направят рекордную сумму - 55 млрд. гривен. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал распоряжение, в котором содержится перечень украинских дорог, которые в 2019 году должны отремонтировать за счет денег из дорожного фонда страны.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64532.php

Читать полностью в источнике с фото:





Учитывая, что беларусы, и в частности брестчане часто путешествуют по соседней стране - публикуем данную информацию для ознакомления, чтобы вы вбили в курсе, на каких участках могут быть затруднения (во время проведения работ) и уточняли при необходимости ситуацию на соответствующих сайтах и форумах.

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский (через город Винница) - выделено 220 774 000 гривен;

Т-02-12 Винница - Шпиков - Комаргород - выделено 30 000 000 гривен.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

М-07 Киев - Ковель - Яготин (возле города Любомль) - выделено 80 000 000 гривен;

(возле города Любомль) - выделено 80 000 000 гривен; Н-22 Устилуг - Луцк - Ровно - выделено 32 758 000 гривен;

- выделено 32 758 000 гривен; М-19 Доманово (в сторону города Брест) - Ковель - Черновцы - Тереблече (в сторону города Бухарест) - выделено 182 290 000 гривен;

(в сторону города Бухарест) - выделено 182 290 000 гривен; Р-19 Ковель - Владимир-Волынский - Червоноград - Жовква - выделено 56 284 000 гривен;

- выделено 56 284 000 гривен; Т-03-06/Т-03-02 Шацк - Волица - Припять - Любохины - выделено 75 000 000 гривен.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Н-11 Днепр - Николаев (через Кривой Рог) - выделено 60 000 000 гривен; М-04 Знаменовка - Луганск - Изварино - 575 000 гривен;

Р-73/Н-08 Никополь - выделено 30 000 000 гривен.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Т-05-14 Доброполье - Лиман - выделено 199 995 000 гривен;

Т-05-21/М-03 подъезд к городу Святогорск - выделено 15 000 000 гривен.

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский - выделено 222 495 000 гривен;

Н-03 Житомир - Черновцы - 164 267 000 гривен.

ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Н-09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов - выделено 288 514 000 гривен;

М-06 Киев-Чоп - выделено 39 000 000 гривен;

М-25 КПП «Соломоново» - Великая Добронь - Яноши - выделено 50 000 000 гривен;

М-23 Берегово - Виноградов - Великая Копаня - выделено 115 000 000 гривен;

М-24 Великая Добронь - Мукачево - Берегово - выделено 145 000 000 гривен;

Н-13 Львов - Самбор - Ужгород - выделено 5 000 000 гривен.

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Н-08 Борисполь Днепр - Запорожье - Мариуполь - выделено 221 967 000 гривен;

М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта (мостовой переход через реку Сухая Балка) - 3 020 000 гривен.

ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Н-10 Стрый - Мамалыга - выделено 151 000 000 гривен;

Р-24 Татаров - Каменец-Подольск - выделено 116 500 000 гривен;

Т-09-10 Бурштын - Калуш - выделено 47 425 000 гривен;

Р-62 Криворовня - Черновцы - выделено 50 000 000 гривен;

Р-20 Снятын - Тязов - выделено 30 000 000 гривен.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Н-01 Киев - Знаменка - выделено 45 700 000 гривен;

- выделено 45 700 000 гривен; М-03 Киев - Харьков - Довжанское (в сторону города Ростов-на-Дону) - выделено 69 300 000 гривен;

М-05 Киев - Одесса - выделено 33 822 000 гривны;

М-07 Киев - Ковель - Яготин (в сторону города Люблин) - выделено 24 850 000 гривен;

Р-03 Северо-Восточный объезд города Киев - выделено 30 000 000 гривен; Р-19 Фастов - Мытница - Обухов - Ржищев - выделено 42 750 000 гривен.

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

М-22 Полтава - Александрия - выделено 50 000 000 гривен;

М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка - выделено 80 000 000 гривен.

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Н-26 Чугуев - Меловое - выделено 152 201 000 гривен;

Р-66 КПП «Демино-Александровка» - Сватово - Лисичанск - Луганск - выделено 46 738 000 гривен.

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка - выделено 130 000 000 гривен;

Т-14-25 Николаев - Городок - Жолква - Каменка-Бугская - Бобрка - выделено 99 000 000 гривен;

Н-09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бобрка - Львов - выделено 11 000 000 гривен;

Н-13 Львов - Самбор - Ужгород - выделено 5 000 000 гривен;

М-06 Киев - Чоп - выделено 10 000 000 гривен;

М-11 Львов - Шегини - выделено 20 000 000 гривен;

Р-40 Рава-Русская - Яворов - Судовая Вишня - выделено 20 000 000 гривен;

Т-14-15 Мостиска - Самбор - Борислав - выделено 5 000 000 гривен.

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Н-11 Днепр - Николаев - выделено 180 000 000 гривен;

Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков - выделено 50 000 000 гривен.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

Т-16-27 КПП «Августовское» - Тарутино - Арциз - Сарата - выделено 20 000 000 гривен.

ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

М-03 Киев - Харьков - Довжанское (в сторону города Ростов-на-Дону) - выделено 100 000 000 гривен;

Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь - выделено 30 000 000 гривен;

М-22 Полтава - Александрия - выделено 50 000 000 гривен;

Р-42 Лубны - Миргород - Опошня - выделено 30 000 000 гривен.

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Н-22 Устилуг - Лучк - Ровно - выделено 64 500 000 гривен;

М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече - выделено 20 400 000 гривен;

Н-25 Городище - Ровно - Староконстантинов - выделено 85 510 000 гривен.

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Н-12 Сумы - Полтава - выделено 60 000 000 гривен;

Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка (в сторону города Курск) - выделено 130 000 000 гривен;

Р-65 КПП «Николаевка» - Семеновка - Новгород-Сиверский - Глухов - КПП «Катеринова» - выделено 110 000 000 гривен.

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

М-19 Доманово (в сторону города Брест) - Ковель - Черновцы - Тереблече (в сторону города Бухарест) - выделено 270 000 000 гривен.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

М-20 Харьков - Щербаковка (в сторону города Белгород) - выделено 8 500 000 гривен;

М-03 Киев - Харьков - Довжанский (в сторону города Ростов-на-Дону) - выделено 37 500 000 гривен;

Н-26 Чугуев - Меловое - выделено 70 000 000 гривен;

Р-78 Харьков - Змиев- Балаклея - выделено 20 000 000 гривен;

Т-21-04 Харьков - Волчанск - КПП «Чугуновка» - выделено 30 000 000 гривен;

Т-21-06/М-03 Старый Мерчик - Мурафа - Краснокутск - выделено 10 000 000 гривен;

Т-21-11 Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук- выделено 20 000 000 гривен;

Т-21-17 Деркачи - Казачья Лопань - выделено 25 000 000 гривен.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск- выделено 237 036 000 гривен.

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Т-23-08 Гуков - Дунаевцы - Могилев-Подольский - выделено 47 570 000 гривен;

Н-03 Житомир - Черновцы - выделено 147 045 000 гривен;

Т-23-09 Шепетовка - Чуднов - Бердичев - выделено 38 083 000 гривен;

Т-18-04 Корец - Славута - Антонины - выделено 24 173 000 гривен;

Т-23-06 Шепетовка- Староконстантинов- 12 000 000 гривен.

ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ

Н-01 Киев - Знаменка - выделено 20 000 000 гривен;

Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань - выделено 260 092 000 гривен;

Р-10 Канев - Чигирин - Кременчуг - выделено 40 000 000 гривен;

Т-02-02 Могилев-Подольский - Ямполь - Бершадь- Умань - выделено 38 828 000 гривен.

ЧEPНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Р-62 Криворовня - Усть-Путила - Старые Куты - Вижница - Старожинец - выделено 75 000 000 гривен;

Т-26-06/Н-03 Новоселица - Герца - КПП «Дяковцы»- выделено 100 000 000 гривен;

М-19 Доманово (в сторону города Брест) - Ковель - Черновцы- Тереблече (в сторону города Бухарест) - выделено 75 000 000 гривен;

Н-03 Житомир- Черновцы - выделено 50 000 000 гривен/

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ