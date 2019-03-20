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Бедность в России сократилась до минимума с 2014 года. В стране почти 19 миллионов бедняков

21.03.2019 19:27 — Разное | Tut.by  
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Численность граждан России с денежными доходами ниже прожиточного минимума составило 18,9 миллиона человек, или 12,9% от всего населения, следует из данных Росстата за 2018 год.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters


Величина прожиточного минимума за четвертый квартал 2018 года составил 10 213 российских рублей (около 335 белорусских рублей в пересчете). Ниже этого уровня были доходы 14,7 миллиона россиян, или 10% населения.

Официальное количество бедных в России планомерно сокращалось с 2003 года, достигнув минимальных значений в 2012 году. Тогда численность граждан, живущих в бедности, составила 15,4 миллиона человек, или 10,7% населения. С 2013 года уровень бедности в стране вновь начал расти. По итогам 2017 года за чертой бедности жили 19,3 миллиона россиян (13,2% населения).

По оценке Минтруда России, около 80% семей, которые сегодня находятся за чертой бедности, — это семьи с детьми. В декабре 2018 года в восьми регионах были запущены пилотные проекты, цель которых проанализировать главные причины бедности россиян и разработать индивидуальный план выхода из кризисной ситуации для каждой семьи.

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Численность граждан России с денежными доходами ниже прожиточного минимума составило 18,9 миллиона человек, или 12,9% от всего населения.
 
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