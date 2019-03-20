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Бедность в России сократилась до минимума с 2014 года. В стране почти 19 миллионов бедняков
Численность граждан России с денежными доходами ниже прожиточного минимума составило 18,9 миллиона человек, или 12,9% от всего населения, следует из данных Росстата за 2018 год.
По оценке Минтруда России, около 80% семей, которые сегодня находятся за чертой бедности, — это семьи с детьми. В декабре 2018 года в восьми регионах были запущены пилотные проекты, цель которых проанализировать главные причины бедности россиян и разработать индивидуальный план выхода из кризисной ситуации для каждой семьи.
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Численность граждан России с денежными доходами ниже прожиточного минимума составило 18,9 миллиона человек, или 12,9% от всего населения.
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