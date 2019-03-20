Uber заглючил: кто-то не мог вызвать авто, а кто-то завершить поездку

Сегодня из-за сбоя на сервере клиенты Uber и «Яндекс.Такси» не могли вызвать через мобильное приложение автомобиль и завершить поездку.



Фото: Юлия Альгерчик

— Сегодня с 16.30 не работал сервис Uber. Водители не могли выйти на линию. Цены для клиентов больше 10 рублей. Около 18.00 вызвать машину было невозможно, — сообщил читатель AUTO.TUT.BY.

Минчанка Ирина вечером воспользовалась машиной, вызванной через сервис, однако прибыв на место она заметила, что водитель не завершил поездку.

— Смотрю на экран смартфона и вижу, как авто, на котором я ехала, продолжает наматывать круги по городу, а я за ней слежу: как в случае, когда пассажир находится в салоне, — рассказала девушка.

Ирина позвонила водителю, но он сообщил ей, что поездку завершил и что происходит с приложением на ее мобильнике, не знает.

— Написала сообщение в техподдержку. В ответ — тишина. Но через некоторое время поездка завершилась и мне пришел счет. К счастью, он оказался реальный — на те километры, которые я проехала.

С проблемой также столкнулись клиенты сервиса «Яндекс.Такси» в России — более 200 жалоб поступили из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Волгограда и других городов, об этом сообщил Tjournal .

Как AUTO.TUT.BY сообщили в компании Uber, в некоторых странах, где работают сервисы, возникали кратковременные трудности с заказом автомобиля. На текущий момент все сложности устранены, сервис работает в штатном режиме.