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Нужна ли система штрафных баллов для водителей
– По моему мнению, внедрение любых инноваций, в особенности повышающих безопасность общественных отношений, положительно влияют на наш быт. Внедрение системы штрафных баллов повысит уровень ответственности водителей, а значит – предотвратит дорожно-транспортные происшествия и вред, приносимый таковыми имуществу, здоровью, жизни каждого из нас.
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фото: Myfin.by – По моему мнению, внедрение любых инноваций, в особенности повышающих безопасность общественных отношений, положительно влияют на наш...
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