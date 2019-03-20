Дэвид Линч записал обучающий курс о том, как нарушать правила кино

Дэвид Линч, американский режиссер – номинант на «Оскар», записал собственный цикл лекций о кинематографе. Информацию об этом опубликовала онлайн-школа MasterClass. В нем он рассказывает о том, как обходить правила в съемке фильмов и личные границы вообще.

Линч, как его называют, – «авангардный персонаж кино». Наибольшую популярность ему принес культовый «Твин Пинск», который Дэвид снял еще в 1990 году. Теперь он стал автором собственной дисциплины: режиссер готов вывести идеи творцов всех уровней вовлечения в кинопроизводство «за рамки формального повествования».

Курс содержит в себе чуть больше 12 уроков, причем длительность одного занятия – десять минут. В них Дэвид Линч рассказывает, как словить идею за хвост, как себя воспитать, как работать с актерами, как разработать свой уникальный мир и, конечно, нарушать правила.

За удовольствие, правда, придется платить: полная подписка обойдется ученику в 180 долларов (около 378 рублей), либо одноразовое занятие – в 90 долларов (около 189 рублей).





