На Эвересте стали чаще находить тела альпинистов. Одна из причин – таяние ледников

На склонах горы Эверест (Джомолунгма) все чаще находят тела погибших альпинистов. Как пишет TUT.by со ссылкой на BBC, это связано с таянием ледников.

Всего на вершину горы пытались взобраться больше четырех тысяч человек. Судя по данным, за десятки лет от начала покорений пика Эвереста здесь погибли приблизительно 300 человек. Около 200 из них до сих пор остаются погребенными под толщей льда.

Анг Тенцинг, бывший президент Непальской альпинистской ассоциации, заявляет: «Из-за глобального потепления ледники на горных склонах быстро тают, и тела погибших, которые были скрыты льдом все эти годы, становятся видимыми». Ее беспокоит, что число найденных тел, которые пролежали там десятки лет, резко увеличилось.



О ледниках

Тем не менее, эксперты утверждают, что не все тела появляются на поверхности из-за таяния ледников. Как говорят сами альпинисты, причина может заключаться в том, что ледник Кхумбу движется вниз. Это приводит к обнажению горных вод.

Отмечается, что на протяжение долгих лет тела погибших в труднодоступных местах служили ориентирами для восходителей. А эвакуация этих тел – дорогостоящая процедура: в среднем она обходится в 40-80 тысяч долларов. Анг Тенцинг подчеркивает: «Одной из самых сложных таких экспедиций стала эвакуация [тела] с высоты 8700 метров, у самой вершины. Тело этого недавно погибшего альпиниста было полностью замерзшим и весило 150 кг, и лежало оно в крайне труднодоступном месте на большой высоте».

В заключение Тенцинг делает акцент на том, что, как правило, альпинисты в случае смерти предпочитают оставаться в горах. Тогда их перемещают в другое место лишь в тех случаях, когда они мешают другим – живым – альпинистам. Или по просьбе их родственников.