Специальный туристический маршрут для инвалидов открывается на Куршской косе

В национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области начинает работу новый туристический маршрут для людей с ограниченными возможностями, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь учреждения Ольга Большакова.

"Специальный маршрут для инвалидов открывается на экологической тропе "Королевский бор", которая протянулась на 2,9 км от берега Балтийского моря до Куршского залива. Впервые в истории Нацпарка для людей с ограниченными возможностями построены дорожки с деревянными настилами, пандусы, туалет и зоны отдыха с беседками", - рассказала О.Большакова.

По ее словам, в ходе работы по обустройству маршрута были предусмотрены различные моменты, которые важны для людей с ограниченными возможностями. Так, деревянные дорожки имеют ширину 2 метра, что позволит проезжать по ним сразу двум инвалидным коляскам. На маршруте установлены информационные стенды со шрифтом Брайля.

Новый маршрут создан нацпарком по инициативе и при поддержке центра развития социальных и образовательных программ "Аура", который занимается проблематикой людей с ограниченными возможностями. Средства на работы по обустройству поступили в центр из Европейского фонда Сохранения Балтийского моря, были затрачены и деньги нацпарка, добавила пресс-секретарь.

Она также отметила, что в настоящее время на Куршской косе организованные и самостоятельные туристы могут знакомиться с ее достопримечательностями на семи экологических лесных тропах и трех историко-культурных маршрутах. Коса входит в число трех самых посещаемых национальных парков России.



Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть - 48 км, литовская - 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Здесь на очень небольшом расстоянии друг от друга соседствуют разные пейзажи: песчано-пустынный, хвойные леса, березняки. Коса напоминает музей природных зон. На косе находятся одни из самых высоких в Европе песчаных дюн (до 60 м высотой). 72% территории занимают леса, в которых произрастает около 600 видов древесной, кустарной и травяной растительности. Фауна насчитывает 296 видов наземных позвоночных животных (лось, косуля, кабан, лиса и др.).