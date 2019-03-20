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Специальный туристический маршрут для инвалидов открывается на Куршской косе
В национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области начинает работу новый туристический маршрут для людей с ограниченными возможностями, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь учреждения Ольга Большакова.
"Специальный маршрут для инвалидов открывается на экологической тропе "Королевский бор", которая протянулась на 2,9 км от берега Балтийского моря до Куршского залива. Впервые в истории Нацпарка для людей с ограниченными возможностями построены дорожки с деревянными настилами, пандусы, туалет и зоны отдыха с беседками", - рассказала О.Большакова.
По ее словам, в ходе работы по обустройству маршрута были предусмотрены различные моменты, которые важны для людей с ограниченными возможностями. Так, деревянные дорожки имеют ширину 2 метра, что позволит проезжать по ним сразу двум инвалидным коляскам. На маршруте установлены информационные стенды со шрифтом Брайля.
Новый маршрут создан нацпарком по инициативе и при поддержке центра развития социальных и образовательных программ "Аура", который занимается проблематикой людей с ограниченными возможностями. Средства на работы по обустройству поступили в центр из Европейского фонда Сохранения Балтийского моря, были затрачены и деньги нацпарка, добавила пресс-секретарь.
Она также отметила, что в настоящее время на Куршской косе организованные и самостоятельные туристы могут знакомиться с ее достопримечательностями на семи экологических лесных тропах и трех историко-культурных маршрутах. Коса входит в число трех самых посещаемых национальных парков России.
Здесь на очень небольшом расстоянии друг от друга соседствуют разные пейзажи: песчано-пустынный, хвойные леса, березняки. Коса напоминает музей природных зон. На косе находятся одни из самых высоких в Европе песчаных дюн (до 60 м высотой). 72% территории занимают леса, в которых произрастает около 600 видов древесной, кустарной и травяной растительности. Фауна насчитывает 296 видов наземных позвоночных животных (лось, косуля, кабан, лиса и др.).
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В национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области начинает работу новый туристический маршрут для людей с ограниченными возможностями, сообщила...
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