|
Орденом Матери награждены 25 жительниц Гомельской и Гродненской областей - указ
Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 25 жительниц Гомельской и Гродненской областей. Соответствующий Указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности - работницы предприятий деревообрабатывающей отрасли, АПК, организаций торговли, образования и здравоохранения, домохозяйки, сообщили в пресс-службе главы государства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 25 жительниц Гомельской и Гродненской областей. Соответствующий Указ подписал президент...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)