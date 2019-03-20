Интерактивный макет Кревского замка – в Национальном историческом музее

25 марта в 17.00 в Национальном историческом музее Республики Беларусь состоится презентация уникального интерактивного макета Кревского замка – нового проекта из серии VKL3D «Очутись в сердце истории!», созданного с использованием технологии 3D печати.

Кревский замок… Какие мысли приходят вам в голову, когда вы слышите это название? Имена древних князей? Бои, сражения, осады? Надеемся, вы видели остатки некогда неприступных стен и сторожевых башен. Возможно, когда-нибудь мы увидим Кревский замок в его прежнем величии. Но как хочется ускорить время!

25 марта специалисты компании «Полимедия» совместно с Национальным историческим музеем Республики Беларусь представят совершенно новый подход к реконструкции архитектурных памятников на примере инновационного макета Кревского замка. Большую роль в успешной реализации этого проекта сыграли создатель серии VKL3D художник Ахрем Белабровик и научный консультант Андрей Шулаев, на основании исторических, археологических и архивных исследований которого создавалась модель замка.

Представляемый вниманию аудитории макет Кревского замка – это настоящее произведение искусства, созданное с использованием передовых технологий. При изготовлении макета была создана точнейшая 3D модель замка. Для печати использовались несколько 3D принтеров – общее время работы составило 180 часов, точность печати достигла 0,004 мм. Тщательное декорирование сделало пластик полностью похожим на настоящие камень, землю, воду.

В полной мере уникальным макет Кревского замка делает его интерактивность. Посмотрим на него через камеру планшета: загорелись факелы, пошел дым из труб, появились обитатели замка. Волшебство? Нет, дополненная реальность! Эта технология развивается семимильными шагами, и авторы проекта хотят дать ей дорогу в музеи, в образование, искусство.

Почетным гостем презентации нового проекта VKL3D «Очутись в сердце истории!» станет популярный отечественный телеведущий, шоумен и актер Дмитрий Врангель. Автор и ведущий рейтинговой программы о путешествиях «Приключения капитана Врангеля» на телеканале ОНТ расскажет, почему интерактивные продукты могут быть полезны для повышения туристической привлекательности Беларуси.

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