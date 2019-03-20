Британская полиция расследует нападения на пять мечетей в Бирмингеме

Правоохранительные органы Великобритании проводят расследование пяти нападений на мечети в ночь на четверг в городе Бирмингем, передает Би-Би-Си.

"Пока мы не знаем мотивов нападений, совершенных прошлой ночью", - сказал представитель полиции Дэйв Томпсон.

По его словам, полиция сотрудничает с антитеррористическими подразделениями.

Полицейские получили сообщение о первом нападении вскоре после полуночи: неизвестный разбил кувалдой стекла в окнах мечети. Затем поступили данные об аналогичных нападениях на другие мечети. Они произошли спустя неделю после атак на мечети в Новой Зеландии.