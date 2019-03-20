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Британская полиция расследует нападения на пять мечетей в Бирмингеме
Правоохранительные органы Великобритании проводят расследование пяти нападений на мечети в ночь на четверг в городе Бирмингем, передает Би-Би-Си.
"Пока мы не знаем мотивов нападений, совершенных прошлой ночью", - сказал представитель полиции Дэйв Томпсон.
По его словам, полиция сотрудничает с антитеррористическими подразделениями.
Полицейские получили сообщение о первом нападении вскоре после полуночи: неизвестный разбил кувалдой стекла в окнах мечети. Затем поступили данные об аналогичных нападениях на другие мечети. Они произошли спустя неделю после атак на мечети в Новой Зеландии.
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Правоохранительные органы Великобритании проводят расследование пяти нападений на мечети в ночь на четверг в городе Бирмингем, передает Би-Би-Си. "Пока мы не знаем...
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