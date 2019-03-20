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Поставленные при создании ЕАЭС цели не достигнуты, но это не значит, что союз не состоялся – Румас

21.03.2019 18:22 — Разное | Интерфакс  
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Поставленные при создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) цели не достигнуты, однако это не повод говорить о том, что он не состоялся, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас в интервью телеканалу "Россия 24".

"Цели, которые были перед Евразийским экономическим союзом, и на сегодня не утратили свою актуальность. Нельзя сказать, что мы достигли целей, которые ставили перед собой при образовании этого союза", - сказал С.Румас.

Его слова приводит госагентство БелТА.

Как напомнил премьер-министр, основная цель союза – обеспечить беспрепятственное движение товаров, услуг, рабочей силы и капитала, а также выйти на скоординированные, согласованные и единые политики в тех секторах, которые определены договором об учреждении.

При этом он отметил, что все страны при вступлении в ЕАЭС имели свои цели, и, наверное, ни одна из участниц не сможет сказать, что есть полное удовлетворение от того, как функционирует союз. "Вместе с тем это не повод говорить о том, что союз не состоялся и кто-то разочаровался в нем", - полагает глава правительства.

"Это дополнительная возможность, чтобы углублять интеграцию и работать над теми вопросами, которые у нас пока не получилось решить", - добавил С.Румас.

По его словам, Беларусь интересует в первую очередь создание равных условий конкуренции с решением вопросов по ценам на энергоносители, создание безбарьерной среды для торговли и урегулирование ситуации с доступом на рынок госзакупок.

Интервью было дано для фильма к пятилетию подписания Договора о ЕАЭС.

 
 
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Поставленные при создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) цели не достигнуты, однако это не повод говорить о том, что он не состоялся, заявил...
 
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