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Новости экономики за 21.03.2019

21.03.2019 19:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На какую общую сумму увеличился товарооборот Беларуси и Грузии в первый день работы выставки Made in Belarus? Сколько еще беспилотных самосвалов БелАЗ отправит в Россию в 2019 году? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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НА ВЫСТАВКЕ MADE IN BELARUS В ТБИЛИСИ ПОДПИСАНЫ ПЕРВЫЕ КОНТРАКТЫ

Буквально с самого открытия выставки Made in Belarus в Тбилиси началось активное подписание контрактов. В первый же день работы форума полтора десятка компаний заключили договоры на общую сумму почти 3 миллиона долларов. Есть также соглашение о создании совместного производства и о развитии научного сотрудничества.

Новости экономики за 21.03.2019

На официальном уровне была высказана заинтересованность о запуске в Грузии производства по сборке тракторов и открытии в Беларуси магазина грузинской сельскохозяйственной продукции. Также была рассмотрена возможность совместного производства лифтов и сотрудничество в транспортной сфере.

БЕСПИЛОТНЫМИ БЕЛАЗАМИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ В МАРОККО

БелАЗ планирует в 2019 году отправить в Россию еще пять беспилотных самосвалов. На предприятии сообщили, что сейчас идет проработка этого вопроса и подписан соответствующий договор. Две такие машины завод отправил в Сибирь в 2018-м.  В настоящее время они уже собраны, проводится наладка систем и адаптация к условиям карьера.

Новости экономики за 21.03.2019

Тем временем белорусскими беспилотникам заинтересовались в Марокко. Там уже работают 10 обычных самосвалов БелАЗ, и владельцы хотят установить на них  роботизированные системы управления.

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Новости Беларуси. На какую общую сумму увеличился товарооборот Беларуси и Грузии в первый день работы выставки Made in Belarus? Сколько еще беспилотных самосвалов БелАЗ...
 
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