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Система оплаты больничных в Беларуси ближайшее время изменяться не будет
Новости Беларуси. Система оплаты больничных в ближайшее время не претерпит изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наделавшее много шума и широко обсуждавшееся в 2018 году предложение – при общем заболевании или бытовой травме оплачивать больничные листы только с четвертого дня – не нашло поддержки среди чиновников. Поэтому действующее законодательство сохраняется, а внесенные недавно изменения касаются только нюансов выдачи и оформления, то есть бюрократических моментов. Большинство граждан на себе эти поправки никак не почувствуют.
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Новости Беларуси. Система оплаты больничных в ближайшее время не претерпит изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наделавшее много шума и широко...
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