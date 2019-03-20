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Система оплаты больничных в Беларуси ближайшее время изменяться не будет

21.03.2019 19:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Система оплаты больничных в ближайшее время не претерпит изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наделавшее много шума и широко обсуждавшееся в 2018 году предложение – при общем заболевании или бытовой травме оплачивать больничные листы только с четвертого дня – не нашло поддержки среди чиновников. Поэтому действующее законодательство сохраняется, а внесенные недавно изменения касаются только нюансов выдачи и оформления, то есть бюрократических моментов.  Большинство граждан на себе эти поправки никак не почувствуют.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Система оплаты больничных в ближайшее время не претерпит изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наделавшее много шума и широко...
 
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Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
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Газета Авангард
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Вороновская газета
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