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Сын Франца Клинцевича всплыл в качестве помощника Бабича в Минске. Награжден за аннексию Крыма

21.03.2019 19:37 — Разное | Партизан  
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Кроме того, Андрей Клинцевич попал в базу «Миротворца» как лицо, причастное к преступлениям на территории Украины.

В российском посольстве в Минске первым секретарем работает Андрей Клинцевич — сын российского политика Франца Клинцевича.


Андрей Клинцевич.

Франц Клинцевич родился в Ошмянах (Гродненская обл.) в еврейской семье, но за время службы на территории России почувствовал себя русским. Если почитать тексты его выступлений, то складывается впечатление, что он просто-таки жаждет войны.


Франц Клинцевич служил в Афганистане и впоследствии возглавил один из ветеранских союзов

В российском парламенте он заседал с 1999 до 2015 гг., причем однажды баллотировался от Чечни. Затем являлся членом Совета Федерации от Смоленской области.

Сын Франца, Андрей, также начинал военную карьеру, как и отец, служил в десанте.

Из-за травмы спины ушел со службы, но, кажется, не окончательно: украинские СМИ не раз упоминали его в негативном контексте и отмечали частые визиты на оккупированную территорию Крыма и на Донбасс.

Андрей Клинцевич попал в базу «Миротворца» как лицо, причастное к преступлениям на территории Украины.

Из рук Путина он получил грамоту как человек, особо отличившийся во время крымской кампании.

Последние годы Клинцевич-младший работал вместе с Михаилом Бабичем (нынешним послом в Беларуси) в аппарате представителя президента России в Приволжском федеральном округе.

Непосредственно перед приездом в Беларусь Андрей Клинцевич занимался кураторством «военно-патриотических клубов «Единой России». В Беларуси он уже успел отметиться визитом к гродненским кадетам с целью «наладить тесное взаимодействие между белорусскими и российскими кадетами».


Клинцевич в Гродно, второй слева. Фото: https://kadetgrodno.schools.by


 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Кроме того, Андрей Клинцевич попал в базу «Миротворца» как лицо, причастное к преступлениям на территории Украины.
 
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