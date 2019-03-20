Сын Франца Клинцевича всплыл в качестве помощника Бабича в Минске. Награжден за аннексию Крыма

В российском посольстве в Минске первым секретарем работает Андрей Клинцевич — сын российского политика Франца Клинцевича.









Андрей Клинцевич.





Франц Клинцевич родился в Ошмянах (Гродненская обл.) в еврейской семье, но за время службы на территории России почувствовал себя русским. Если почитать тексты его выступлений, то складывается впечатление, что он просто-таки жаждет войны.









Франц Клинцевич служил в Афганистане и впоследствии возглавил один из ветеранских союзов .





В российском парламенте он заседал с 1999 до 2015 гг., причем однажды баллотировался от Чечни. Затем являлся членом Совета Федерации от Смоленской области.





Сын Франца, Андрей, также начинал военную карьеру, как и отец, служил в десанте.





Из-за травмы спины ушел со службы, но, кажется, не окончательно: украинские СМИ не раз упоминали его в негативном контексте и отмечали частые визиты на оккупированную территорию Крыма и на Донбасс.





Андрей Клинцевич попал в базу «Миротворца» как лицо, причастное к преступлениям на территории Украины.





Из рук Путина он получил грамоту как человек, особо отличившийся во время крымской кампании.





Последние годы Клинцевич-младший работал вместе с Михаилом Бабичем (нынешним послом в Беларуси) в аппарате представителя президента России в Приволжском федеральном округе.





Непосредственно перед приездом в Беларусь Андрей Клинцевич занимался кураторством «военно-патриотических клубов «Единой России». В Беларуси он уже успел отметиться визитом к гродненским кадетам с целью «наладить тесное взаимодействие между белорусскими и российскими кадетами».









Клинцевич в Гродно, второй слева. Фото: https://kadetgrodno.schools.by



