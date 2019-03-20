Белорусских студентов предупредили: за появление на Дне Воли грозят отчислением





День Воли в Минске, 2017. Фото: Дмитрий Брушко, tut.by





TUT.BY студенты. В университетах, где они учатся, эти слова называют слишком преувеличенными слухами. В этом году празднование Дня Воли будет проходить в двух городах. 23 марта — в Гродно , 24-го — в Минске. «Кураторы говорят: если нас заметят на митингах, исключат без разбирательств», — пишут в редакциюстуденты. В университетах, где они учатся, эти слова называют слишком преувеличенными слухами.





19 марта стало известно, что часть минских активистов планирует присоединиться к празднованию Дня Воли в Гродно. В этот же день у студентов Гродненского государственного университета имени Янки Купалы появились дополнительные пары на субботу, 23 марта.





— С начала семестра у нас стоят пары каждую субботу, — рассказывает одна из студенток. — И в эту тоже, но только одна. 19 марта добавили еще две.





Собеседница говорит, что «никто особо не объяснял», почему эти занятия появились в расписании ее группы. В итоге учебный день студентки и ее одногруппников продлится до 15 часов. При этом планируется, что мероприятие в Гродно начнется в 13.00.





У некоторых студентов ГрГУ в субботу вовсе нет пар, но они неожиданно появились в расписании. По совпадению это произошло тоже 19 марта.





— Просто по факту нам сказали, что в субботу (23 марта. — Прим. TUT.BY) мы будем учиться. Никто не объяснял, почему мы должны идти в университет именно в эту субботу.





Собеседник подчеркивает: он не слышал, что кому-то из студентов ГрГУ напрямую запрещали идти на концерт ко Дню Воли.





— Хотя в прошлом году такое было. В этот раз мы с однокурсниками хотели пойти. Не скажу, что я поклонник БНР и всего в этом духе, но мне было бы интересно.





В пресс-службе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы говорят, что у студентов всегда была и есть шестидневная учебная неделя.





— То, что эти пары появились, может быть связано со спецкурсами или курсами, которые сейчас читаются. Возможно, возникла необходимость поставить занятия согласно с расписанием, учебным планом, чтобы вычитать определенные курсы. Мы не добавляем пары в зависимости от того, есть какое-то общественное мероприятие или нет. Мы все делаем в рамках учебного плана.





Студенты Белорусского национального технического университета рассказывают, что иногородним рекомендуют писать заявления на освобождение от занятий с 23 по 25 марта:





— Куратор сказал: если нас заметят на митинге, исключат из университета без разбирательств.





В колледже БНТУ — похожая ситуация, утверждают студенты:





— Сегодня всех старост собирал директор, чтобы предупредить о Дне Воли. Сказал, мол, если кого-то заметят или, не дай бог, поймают (на концерте. — Прим. TUT.BY), отчисление произойдет в тот же день.





Первый проректор БНТУ Георгий Вершина говорит, что ректорат университета никогда не давал студентам указаний куда-либо уезжать из города на 23−25 марта.





— На 30 марта у нас запланирован день открытых дверей. В университете есть активисты, которых мы просим накануне поехать в школы и выступить перед детьми, чтобы замотивировать их поступать в БНТУ. Причем в любое время, не обязательно 25 марта. Возможно, когда студенты сообщают вам подобное, они что-то путают, — предполагает Георгий Вершина. И подчеркивает: — Никаких приказов ректорат не писал и писать не собирается.









— Могут ли за присутствие на концерте ко Дню Воли студентов отчислить из университета? — спрашиваем.





— Как можно отчислить студента за то, что он ходил на концерт или еще куда-то? В Кодексе об образовании нет для этого оснований. Если он посещает занятия, не торгует наркотиками, не распивает алкоголь в общежитии, у меня к такому студенту никаких претензий нет и не будет. Поэтому, как я понимаю, все это — слишком преувеличенные слухи о Белорусском национальном техническом университете, — говорит Георгий Вершина.



