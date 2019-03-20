В День театра - на спектакль… В Слуцке покажут «почти» премьеру, ставшую победителем фестиваля





Всемирный день театра — это международный профессиональный праздник театральных работников, учрежденный в 1961 году инициативой конгресса МИТ при ЮНЕСКО и отмечаемый 27 марта ежегодно во всем мире.

Этот день проходит под единственным девизом, неизменным с первого дня. Девиз гласит, что театр является средством взаимопонимания и укрепления мира между народами. Часто к этому дню приурочен целый ряд торжественных мероприятий: от театральных фестивалей до премьер новых спектаклей.

27 марта в городском Доме культуры состоится почти премьерный показ спектакля «Мимо дождей». «Почти» - потому что один раз спектакль все же был представлен зрителю, но лишь в формате театрального фестиваля «Березинская рампа-2018» в городе Березино, где стал безусловным победителем: завоевал главный приз фестиваля – «Гран-при», были получены награды «За лучшую режиссуру», «За лучшую сценографию» и два диплома «За лучшее исполнение роли». На cлуцкой сцене «Мимо дождей» будет показан впервые.

Что же это за спектакль? По жанру - сюрреалистическая комедия с элементами символизма. Это эксклюзивная постановка одноименной пьесы, написанной Дмитрием Шуманиным и воплощенная на сцене талантами народного театра драмы и комедии «Папараць-кветка». Фабула истории весьма проста: однажды осенью два брата-дождя, Грозовой и Грибной, захотели изменить порядок вещей в природе и низвергнуть Солнце (если понадобится), дабы сделать себя значимее, а мир природы справедливее. В раскрытии сюжета участвуют такие персонажи, как ловелас-Ветер, непредсказуемая, переменчивая Погода, голодная, злая Романтика, разнообразная, мудрая Осень, исполнительный Удачный Случай и бюрократично-правильный Торнадо, здоровый во всех смыслах Оптимизм и хмурое туманное Утро…

Как развивались события и чем все завершилось, вы сможете узнать, придя на спектакль в День театра – 27 марта. Начало представления в 18.30.

Будем рады видеть вас, ценители театрального искусства, поздравить с праздником и представить вашему вниманию спектакль «Мимо дождей».



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