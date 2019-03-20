В Кировске произвели закладку «Парка семейных деревьев»





21 марта в Могилевской области стартовал проект «Парк семейных деревьев». В его рамках в районе городского парка по ул.Советской Кировска было посажено 15 деревьев. Высаживали их семьи района, в числе которых были те, кто вступили впервые недавно в брак, стали родителями, отмечают юбилей совместной жизни, а также победители районных и областных фестивалей и конкурсов.

В торжественном мероприятии по случаю проведения акции приняли участие заместители председателя Кировского райисполкома Татьяна Белявская и Вячеслав Невинский, председатель Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Дедков, заместитель начальника управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома Виктор Бубенцов, заместитель генерального директора по идеологической работе Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения Сергей Шах, второй секретарь Могилевского областного комитета ОО «БРСМ» Анна Дашкевич, представители трудовых коллективов, общественных организаций и объединений Кировщины, молодежь — активисты ОО «БРСМ».

Проект был инициирован БРСМ в октябре прошлого года. Его главная идея — устройство «семейных парков», где жители городов нашей страны могли бы высадить свое фамильное дерево, посвященное важному событию в их семьях: бракосочетанию, рождению ребенка и других. Организаторами проекта выступают ОО «БРСМ» и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Акция является знаковой еще и потому, что в Год малой родины в нашей республике так называемое зеленое строительство занимает особое место. Появляются новые скверы, бульвары, благоустраиваются парки, улицы. Активное участие в благоустройстве, озеленении принимают и жители Кировщины. За последнее время уже высажено более тысячи саженцев деревьев и кустарников, в районе созданы комфортные условия для жизни и отдыха. Ну, а новый «Парк семейных деревьев», безусловно, займет особое место. Как было отмечено во время мероприятия, акция является данью традиции почитания предков и одновременно взглядом в будущее с заботой о следующих поколениях, а высаженные деревья станут талисманами любви и счастья.

С сердечными поздравлениями к участникам обратились Николай Дедков, Татьяна Белявская, Анна Дашкевич. Было подчеркнуто, что семья является одной из главной ценностей нашего государства. Гости выразили пожелание, что начатая акция будет продолжаться, а парк будет расти и радовать кировчан и гостей города.

Почетное право посадить первые деревца было представлено образцовым семейным парам, которые в нынешнем году празднуют юбилейные даты с момента бракосочетания —Алейник, Котовы, Невинские, Орловские, Горбачи; семьям молодоженов — Ивановым, Каранкевичам; семье Харитоновых, которая недавно приобрела статус многодетной благодаря родившейся дочери; семьям Глушаковых и Каптеевых — активистам первичных организаций ОО «БРСМ», семьям Пищалиных и Наврозовых — победителям районного и областного фестиваля здорового образа жизни «Папа, мама, я — спортивная семья», семье Дрозд — победителям районного и регионального этапов, участникам областного этапа конкурса «Многодетная семья года», а также гостям мероприятия.

Пусть на долгие годы аллея семейных деревьев радует всех своей красотой и станет еще одним местом отдыха кировчан и гостей города!



























































































































