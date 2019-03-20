|
Naviband: «На музыкальной арене Беларуси нет нормальной индустрии, системы, как есть на Западе, в Украине, в России»
Романтичный дуэт Артёма Лукьяненко и Ксении Жук хорошо знают и в стране, и за рубежом, рассказали в программе
Артём Лукьяненко, солист группы Naviband:
Артём Лукьяненко:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Naviband: «На музыкальной арене Беларуси нет нормальной индустрии, системы, как есть на Западе, в Украине, в России»
Романтичный дуэт Артёма Лукьяненко и Ксении Жук хорошо знают и в стране, и за рубежом, рассказали в программе «Специальный репортаж». Плотные гастрольные графики,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)