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Naviband: «На музыкальной арене Беларуси нет нормальной индустрии, системы, как есть на Западе, в Украине, в России»

21.03.2019 20:55 — Разное | СТВ  
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Романтичный дуэт Артёма Лукьяненко и Ксении Жук хорошо знают и в стране, и за рубежом, рассказали в программе «Специальный репортаж». Плотные гастрольные графики, большие фестивали по всему миру, сольники в стране. Их коллективу в этом году – 5 лет.

Они не просто банально поют на «мове», а показывают всю красоту и мелодичность родного и бесспорно влюбляют в Беларусь европейцев.   

Naviband: «На музыкальной арене Беларуси нет нормальной индустрии, системы, как есть на Западе, в Украине, в России»

Артём Лукьяненко, солист группы Naviband:
Приглашают на разные проекты, телесъёмки. Мы отказываемся больше, чем  от половины приглашений.

Ксения Жук, солистка группы Naviband:
Потому что, есть, наверное, сейчас какие-то приоритеты. На музыкальной арене Беларуси нет нормальной музыкальной индустрии. То есть системы, как есть на Западе, в Украине, в России.

Артём Лукьяненко:
Очень крутой пример Украина, которая закрыла рынок от всех и стала развивать своих артистов. Пример такой, что  к ним сейчас просто съезжаются снимать клипы, записывать музыку. И придумывать, что–то новое и крутое. Поэтому мы надеемся, что всё впереди, но держимся за своих.  


 
 
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Романтичный дуэт Артёма Лукьяненко и Ксении Жук хорошо знают и в стране, и за рубежом, рассказали в программе «Специальный репортаж». Плотные гастрольные графики,...
 
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