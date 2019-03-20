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Наталья Кудрина о белорусском шоу-бизнесе: «Сейчас всё гораздо хуже, нежели было 10 лет назад»

21.03.2019 20:55 — Разное | СТВ  
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В Беларуси много талантливых артистов, но мало, к сожалению, знаменитых, отметили в программе «Специальный репортаж».

Ну конечно, кроме тех, кто «выстрелил» в российском шоу-бизнесе. Те самые, на которых мы потом с гордостью показываем пальцем и говорим –  они ж наши.

Когда-то простые белорусы – сегодня популярные и в тренде. Дорогу на музыкальный Олимп несостоявшийся дипломат Макс Корж пробивал себя сам, выложив перед уходом в армию свой дебют в Интернет. Славу быстро заработал  на лайках. Вот ещё – топовая группа Айова. Солистка Екатерина Иванчикова, когда-то не дотянувшая до  софитов финала «Звёздного дилижанса», пела в ресторанах, на питерском заводе красила свечки, пока хиты  не попали в плейлист на радио – не белорусского. На минских волнах, повторяли одно и то же  – «неформат». И это не единственный пример.    

Наталья Кудрина о белорусском шоу-бизнесе: «Сейчас всё гораздо хуже, нежели было 10 лет назад»

Наталья Кудрина, певица:
В нашей стране, признаемся честно, шоу-бизнеса нет сейчас. Сейчас всё гораздо хуже, нежели было 10 лет назад. В нашей стране всё отдельно: телевидение от артистов – отдельно, артисты от зрителей – отдельно, радио, вообще, отдельно от всех. Шоу-бизнес – это большая команда, в которой работают все: радио, телевидение, друг на дурга. В России, когда ругаются артисты, всё идёт на рейтинг. Где у нас?

Я отношу свою песню, мне говорят: неформат. Собирается какая-то фокус-группа. Кто в этой фокус-группе? Покажите.

Мне музыку делают композиторы, аранжировщики, которые делают музыку и находятся в топе европейских, британских чартов.


 
 
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В Беларуси много талантливых артистов, но мало, к сожалению, знаменитых, отметили в программе «Специальный репортаж». Ну конечно, кроме тех, кто «выстрелил» в...
 
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