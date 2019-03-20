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Наталья Кудрина о белорусском шоу-бизнесе: «Сейчас всё гораздо хуже, нежели было 10 лет назад»
В Беларуси много талантливых артистов, но мало, к сожалению, знаменитых, отметили в программе
Когда-то простые белорусы – сегодня популярные и в тренде. Дорогу на музыкальный Олимп несостоявшийся дипломат Макс Корж пробивал себя сам, выложив перед уходом в армию свой дебют в Интернет. Славу быстро заработал на лайках. Вот ещё – топовая группа Айова. Солистка Екатерина Иванчикова, когда-то не дотянувшая до софитов финала «Звёздного дилижанса», пела в ресторанах, на питерском заводе красила свечки, пока хиты не попали в плейлист на радио – не белорусского. На минских волнах, повторяли одно и то же – «неформат». И это не единственный пример.
Наталья Кудрина, певица:
Мне музыку делают композиторы, аранжировщики, которые делают музыку и находятся в топе европейских, британских чартов.
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В Беларуси много талантливых артистов, но мало, к сожалению, знаменитых, отметили в программе «Специальный репортаж». Ну конечно, кроме тех, кто «выстрелил» в...
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