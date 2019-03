Футболист «Реала» признан лучшим спортсменом мира в 2018 году по версии прессы

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала лучших атлетов 2018 года, сообщает Sports.ru со ссылкой на As .

У мужчин лучшим спортсменом назвали хавбека «Реала» и сборной Хорватии Луку Модрича, ранее выигравшего «Золотой мяч» . В прошлом году он стал вице-чемпионом мира по футболу со своей национальной командой и выиграл Лигу чемпионов с «Реалом».

Он набрал 419 очков, опередив теннисистов серба Новака Джоковича (337) и швейцарца Роджера Федерера (290).