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Футболист «Реала» признан лучшим спортсменом мира в 2018 году по версии прессы
Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала лучших атлетов 2018 года, сообщает
У мужчин лучшим спортсменом назвали хавбека «Реала» и сборной Хорватии Луку Модрича, ранее
Он набрал 419 очков, опередив теннисистов серба Новака Джоковича (337) и швейцарца Роджера Федерера (290).
Лучшей спортсменкой года признали американскую гимнастку Симоне Байлс. В 2018-м она выиграла 4 золотые медали на чемпионате мира, став 14-кратной чемпионкой планеты.
Она набрала 427 очков. В тройку вошли сноубордистка и горнолыжница Эстер Ледецка из Чехии (335) и румынская теннисистка Симона Халеп (331).
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Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала лучших атлетов 2018 года.
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