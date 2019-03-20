Футболист «Реала» признан лучшим спортсменом мира в 2018 году по версии прессы

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала лучших атлетов 2018 года, сообщает Sports.ru со ссылкой на As .

У мужчин лучшим спортсменом назвали хавбека «Реала» и сборной Хорватии Луку Модрича, ранее выигравшего «Золотой мяч» . В прошлом году он стал вице-чемпионом мира по футболу со своей национальной командой и выиграл Лигу чемпионов с «Реалом».

Он набрал 419 очков, опередив теннисистов серба Новака Джоковича (337) и швейцарца Роджера Федерера (290).

Real Madrid midfielder Luka Modric has been crowned the world’s best male athlete 2018 by the International Sporting Press Association (AIPS) at a gala ceremony in Zagreb this Wednesday. [as] pic.twitter.com/61OyER9876 — Real Madrid Info (@RMadridInfo) 21 марта 2019 г.

Лучшей спортсменкой года признали американскую гимнастку Симоне Байлс. В 2018-м она выиграла 4 золотые медали на чемпионате мира, став 14-кратной чемпионкой планеты.

Она набрала 427 очков. В тройку вошли сноубордистка и горнолыжница Эстер Ледецка из Чехии (335) и румынская теннисистка Симона Халеп (331).