Накрыли с поличным. Контрабандисты прятали сигареты в вагонах с калийными удобрениями

Закладка сигарет осуществлялась рядом с одним из рудоуправлений «Беларуськалия». Товар грузили в формируемый для отправки состав с удобрениями. Всего изъяли 12 000 пачек сигарет «Фест».

У мужчин при себе было: совковая лопата, проволока, использующаяся для пломбирования, а также 88 пломб и изготовленный кустарным способом пломбиратор,УВД Миноблисполкома. Едва завидев приближающихся сотрудников милиции, контрабандисты бросились врассыпную, но вскоре были задержаны. И если один не отрицал своего участия в деле, то второй просто прикинулся спящим. Нагнавших его сотрудников милиции тот уверял, что с вечера спит прямо, что называется, в чистом поле. Сейчас задержанные отрицают даже то, что они знакомы. Один фигурант из Брестской области, второй — из Слуцка.