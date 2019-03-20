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Накрыли с поличным. Контрабандисты прятали сигареты в вагонах с калийными удобрениями
Двое мужчин хотели переправить товар в Балтию. Их взяли с поличным во время закладки сигарет в грузовые железнодорожные вагоны.
Закладка сигарет осуществлялась рядом с одним из рудоуправлений «Беларуськалия». Товар грузили в формируемый для отправки состав с удобрениями. Всего изъяли 12 000 пачек сигарет «Фест».
У мужчин при себе было: совковая лопата, проволока, использующаяся для пломбирования, а также 88 пломб и изготовленный кустарным способом пломбиратор,
В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению возможной причастности задержанных к ранее выявленным на границе попыткам провоза сигарет за пределы Республики Беларусь.
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Двое мужчин хотели переправить товар в Балтию. Их взяли с поличным во время закладки сигарет в грузовые железнодорожные вагоны.
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