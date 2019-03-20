«Слабые» пенсии белорусов обещают повысить до 410 рублей

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Средняя пенсия по возрасту в марте, как и месяцем ранее, составила 393,51 рубля, сообщили в Минтруда. При этом средний размер назначенных месячных пенсий в этом месяце равняется 381,8 рубля. Это 6 копеек больше, чем в декабре прошлого года. Напомним, средняя пенсия по возрасту в Беларуси, по прогнозам властей, должна составить по итогам этого года 411 рублей.





Минске , к примеру, средний размер всех пенсий в феврале составил 406,56 рубля, а средние трудовые выплаты — 411,39 рубля.





На выплату пенсий в 2019 году пойдет 11,5 млрд рублей (+7,9% к 2018 году). Повышение трудовых пенсий запланировано не реже 1 раза в год, сообщила ранее министр труда Ирина Костевич. Кроме того, будут производиться ежеквартальные перерасчеты пенсий, которые будут увязаны с бюджетом прожиточного минимума. «Пенсии по возрасту вырастут на 14%», — отмечала министр.





Власти планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране: сначала хотели выйти на этот показатель в 2018 году, но пришлось перенести на 2019 год.





Ранее Александр Лукашенко во время «Большого разговора» 1 марта, отвечая на вопрос о пенсиях белорусов, заявил:





«Каждый, конечно, по-разному живет и пенсии получает. Но пенсия слабая. <…> Наверное, кто-то в Украине и России хорошую пенсию получает, но скажите: что, пенсионерам в России хватает? Да нет. Те же проблемы, наверное. Последние исследования говорят, что до 70% пенсионеров недовольны, так и у нас. Конечно, малые пенсии. Будем думать, такая проблема в повестке дня стоит».





Напомним, за 2018 год трижды повышали трудовые пенсии — с 1 ноября, 1 августа и 1 мая.



