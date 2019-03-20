ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Слабые» пенсии белорусов обещают повысить до 410 рублей

21.03.2019 20:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Сколько сейчас составляют эти выплаты.


Снимок носит иллюстративный характер, фото: beloi.by

Средняя пенсия по возрасту в марте, как и месяцем ранее, составила 393,51 рубля, сообщили в Минтруда. При этом средний размер назначенных месячных пенсий в этом месяце равняется 381,8 рубля. Это 6 копеек больше, чем в декабре прошлого года. Напомним, средняя пенсия по возрасту в Беларуси, по прогнозам властей, должна составить по итогам этого года 411 рублей.

В Минске, к примеру, средний размер всех пенсий в феврале составил 406,56 рубля, а средние трудовые выплаты — 411,39 рубля.

На выплату пенсий в 2019 году пойдет 11,5 млрд рублей (+7,9% к 2018 году). Повышение трудовых пенсий запланировано не реже 1 раза в год, сообщила ранее министр труда Ирина Костевич. Кроме того, будут производиться ежеквартальные перерасчеты пенсий, которые будут увязаны с бюджетом прожиточного минимума. «Пенсии по возрасту вырастут на 14%», — отмечала министр.

Власти планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране: сначала хотели выйти на этот показатель в 2018 году, но пришлось перенести на 2019 год.

Ранее Александр Лукашенко во время «Большого разговора» 1 марта, отвечая на вопрос о пенсиях белорусов, заявил:

«Каждый, конечно, по-разному живет и пенсии получает. Но пенсия слабая. <…> Наверное, кто-то в Украине и России хорошую пенсию получает, но скажите: что, пенсионерам в России хватает? Да нет. Те же проблемы, наверное. Последние исследования говорят, что до 70% пенсионеров недовольны, так и у нас. Конечно, малые пенсии. Будем думать, такая проблема в повестке дня стоит».

Напомним, за 2018 год трижды повышали трудовые пенсии — с 1 ноября, 1 августа и 1 мая.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сколько сейчас составляют эти выплаты.
 
Новости дня
Новости разные
 
В velcom появился LTE-интернет: вот как он работает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика