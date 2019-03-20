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Международная ассоциация спортивной прессы назвала лучших атлетов 2018 года
Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала футболиста Луку Модрича лучшим спортсменом, а гимнастку Симону Байлз лучшей спортсменкой 2018-го года.
Модрич опередил в опросе Джоковича и Федерера, REUTERS/Sergio Perez
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Модрич набрал 419 очков, получив голоса 359-ти журналистов из 87-ми стран. Ему удалось опередить теннисистов из Сербии Новака Джоковича (337 баллов) и Швейцарии Роджера Федерера (290).
Американская гимнастка получила 427 пунктов, благодаря чему обошла чешскую сноубордистку и горнолыжницу Эстер Ледецкую (335 очков) и румынскую теннисистку Симону Халеп (331),
Лучшей командой 2018-го года названа сборная Франции по футболу, которая стала чемпионом мира, победив в финале команду Хорватии с ее капитаном Модричем.
Ранее обладателем Золотого мяча-2018 лучшему футболисту года, который вручает авторитетное издание France Football, стал полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич.
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Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала футболиста Луку Модрича лучшим спортсменом, а гимнастку Симону Байлз лучшей спортсменкой 2018-го года.
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