Международная ассоциация спортивной прессы назвала лучших атлетов 2018 года





Модрич опередил в опросе Джоковича и Федерера, REUTERS/Sergio Perez





сообщает AS, хорватский полузащитник Реала получил награду на гала-церемонии, которая прошла 20 марта на его родине в Загребе. КакAS, хорватский полузащитник Реала получил награду на гала-церемонии, которая прошла 20 марта на его родине в Загребе.





Модрич набрал 419 очков, получив голоса 359-ти журналистов из 87-ми стран. Ему удалось опередить теннисистов из Сербии Новака Джоковича (337 баллов) и Швейцарии Роджера Федерера (290).





пишет nv.ua Американская гимнастка получила 427 пунктов, благодаря чему обошла чешскую сноубордистку и горнолыжницу Эстер Ледецкую (335 очков) и румынскую теннисистку Симону Халеп (331),nv.ua

Лучшей командой 2018-го года названа сборная Франции по футболу, которая стала чемпионом мира, победив в финале команду Хорватии с ее капитаном Модричем.





Ранее обладателем Золотого мяча-2018 лучшему футболисту года, который вручает авторитетное издание France Football, стал полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич.



