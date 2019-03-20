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В Минске пройдет белорусско-польский бизнес-форум

21.03.2019 20:54 — Разное | Интерфакс  
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Белорусско-польский бизнес-форум пройдет 26 марта в Минске. Мероприятие проводится БелТПП совместно с Польской хозяйственной палатой.

Планируется, что в бизнес-форуме примут участие председатель БелТПП Владимир Улахович, президент Польской хозяйственной палаты Анджей Арендарский, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов, более 100 бизнесменов двух стран.

В ходе мероприятия будут рассмотрены перспективы белорусско-польского торгово-экономического взаимодействия, состоятся презентации делового климата Беларуси и Польши, пройдут В2В-переговры между представителями белорусских деловых кругов и польских предприятий, работающих в сферах строительства, внедрения биогазовых технологий, производства продуктов питания, табачной продукции, автозапчастей, мебели, продукции из чугуна, оборудования для пищеперерабатывающей промышленности и других.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусско-польский бизнес-форум пройдет 26 марта в Минске. Мероприятие проводится БелТПП совместно с Польской хозяйственной палатой.
 
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