В ЕС планируют дать Лондону отсрочку с Brexit до 22 мая - газета

Участники проходящего саммита ЕС планируют согласовать перенос сроков выхода Великобритании из ЕС (Bexit) с 29 марта на 22 мая, сообщает в четверг газета "Гардиан" со ссылкой на попавший в распоряжение журналистов проект решения Совета ЕС.

Однако такая отсрочка может вступить в силу только, если Палата общин британского парламента на следующей неделе поддержит соглашение по Bexit, уточняет газета.