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В ЕС планируют дать Лондону отсрочку с Brexit до 22 мая - газета
Участники проходящего саммита ЕС планируют согласовать перенос сроков выхода Великобритании из ЕС (Bexit) с 29 марта на 22 мая, сообщает в четверг газета "Гардиан" со ссылкой на попавший в распоряжение журналистов проект решения Совета ЕС.
Однако такая отсрочка может вступить в силу только, если Палата общин британского парламента на следующей неделе поддержит соглашение по Bexit, уточняет газета.
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Участники проходящего саммита ЕС планируют согласовать перенос сроков выхода Великобритании из ЕС (Bexit) с 29 марта на 22 мая, сообщает в четверг газета "Гардиан" со...
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