Россия с 22 марта запрещает ввоз в РФ турецких яблок через Беларусь

оссельхознадзор с 22 марта запрещает ввоз турецких яблок в Россию через Беларусь.

"В связи с высокими рисками ввоза на территорию России транзитом через Беларусь "санкционной" продукции под видом продукции, произведенной в Турции, Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок происхождением Турецкая республика из республики Беларусь", - сообщила журналистам представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

По ее словам, решения принято в связи со сложившейся ситуацией с поставками через Беларусь в Россию плодоовощной продукции, на которую распространяется действие российского продэмбарго.

"Россельхознадзор неоднократно обращал внимание белорусских коллег на необходимость проведения мероприятий по подтверждению страны происхождения продукции третьих стран, растаможенной в Беларусь и сертифицируемой для реэкспорта в Российскую Федерацию", - сказала Ю.Мелано.

Однако случаи ввоза продукции из Беларуси в сопровождении реэкспортных фитосанитарных сертификатов с недостоверными сведениями о стране происхождения продолжаются, отметила она.

Так, в марте отмечено резкое увеличение поставок в Россию свежих яблок, которые, согласно документам, были выращены в Турции. Продукция также сопровождалась реэкспортными фитосанитарными сертификатами, выданными белорусской стороной. При этом поставки осуществлялись по "нелогичной" схеме: вместо того, чтобы напрямую из Турции поступить в порт Новороссийска, продукция поставлялась по маршруту Турция - Латвия - Беларусь - Россия. Это вызвало у Россельхознадзора сомнение в легальности поставок и недоверие к данным, указанным в белорусских реэкспортных сертификатах.