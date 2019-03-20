Ферму замаскировали, моют мост. Как наводят порядок к приезду президента в Барановичи

В городе продолжается подготовка к визиту Александра Лукашенко, запланированному на 22 марта.



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21 марта. Проспект Советский. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Если 20 марта в Барановичах активно велись работы в центре города , то 21 марта заметно оживление в Северном микрорайоне. Рабочие подметают улицы, убирают территорию около Ледового дворца.



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Фото: Александр ЧЕРНЫЙ



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Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Читатели сообщают о том, что даже туи, растущие рядом с Ледовым, «вычистили пылесосом».

На дорогах в экстренном порядке заделывают ямы и выбоины, наносят дорожную разметку.



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21 марта. Улица Жукова. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ



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Фото: Александр ЧЕРНЫЙ



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Фото: Александр ЧЕРНЫЙ







Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

«Преобразилась» и заброшенная ферма за Торговым центром «Корона»: ее замаскировали зеленой сеткой!



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Замаскированная ферма рядом с Северным микрорайоном. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ







Фото: Александр ЧЕРНЫЙ



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Рабочий моет путепровод на улице Советской. Фото предоставлено читателем

Читатель Intex-press прислал фото, на котором видно, как рабочий моет путепровод, связывающий Северный с центром города.

По словам водителей, работа кипит не только в самих Барановичах, но и на пути в город.

– Вдоль трассы М1 убирают, красят мусорки и бордюры, – сообщил читатель Intex-press.

Ближе к вечеру наведение порядка в Барановичах продолжается. Читатели сообщают, что проспект Советский украсили разноцветными флажками, клумбу на бульваре Хейнола – еловыми ветками, а крыльцо горисполкома моют уже после окончания рабочего дня.



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Проспект Советский, украшенный разноцветными флажками. Фото предоставлено читателем







Уборка на крыльце горисполкома. Фото предоставлено читателем



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Газон на бульваре Хейнола. Фото предоставлено читателем