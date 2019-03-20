|
Ферму замаскировали, моют мост. Как наводят порядок к приезду президента в Барановичи
21.03.2019 21:50 — Разное | Виртуальный Брест
В городе продолжается подготовка к визиту Александра Лукашенко, запланированному на 22 марта.
21 марта. Проспект Советский. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Если 20 марта в Барановичах
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Читатели сообщают о том, что даже туи, растущие рядом с Ледовым, «вычистили пылесосом».
На дорогах в экстренном порядке заделывают ямы и выбоины, наносят дорожную разметку.
21 марта. Улица Жукова. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
«Преобразилась» и заброшенная ферма за Торговым центром «Корона»: ее замаскировали зеленой сеткой!
Замаскированная ферма рядом с Северным микрорайоном. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Рабочий моет путепровод на улице Советской. Фото предоставлено читателем
Читатель Intex-press прислал фото, на котором видно, как рабочий моет путепровод, связывающий Северный с центром города.
По словам водителей, работа кипит не только в самих Барановичах, но и на пути в город.
Ближе к вечеру наведение порядка в Барановичах продолжается. Читатели сообщают, что проспект Советский украсили разноцветными флажками, клумбу на бульваре Хейнола – еловыми ветками, а крыльцо горисполкома моют уже после окончания рабочего дня.
Проспект Советский, украшенный разноцветными флажками. Фото предоставлено читателем
Уборка на крыльце горисполкома. Фото предоставлено читателем
Газон на бульваре Хейнола. Фото предоставлено читателем
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городе продолжается подготовка к визиту Александра Лукашенко, запланированному на 22 марта. 21 марта. Проспект Советский. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ Если 20 марта в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)