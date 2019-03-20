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Более 1 миллиона рублей выделят в Мстиславском районе на капремонт жилья

21.03.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Более 1 миллиона рублей выделят в Мстиславском районе на капремонт жилья
Наталья Тихановская

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В Мстиславском районе на капитальный ремонт жилья планируется затратить более 1 миллиона рублей. На какие объекты пойдёт эта сумма, рассказывает заместитель директора по жилищному фонду УКПП «Жилкомхоз» Вадим Жандаров.

— В текущем году у нас запланирован капитальный ремонт 5 жилых объектов, которые находятся на балансе УКПП «Жилкомхоз». Один из них переходящий из прошлого года в аг. Ходосы по ул. Тельмана, 17. Два дома запланировано отремонтировать в аг. Мишни. А также по одному объекту в д. Печковка и в г. Мстиславле.

В перечень работ, которые пройдут в многоквартином доме в аг. Ходосы, входит замена мягкой кровли, ремонт отмостки, фасада, устройства входов в подвал. За счёт жильцов планируем произвести косметический ремонт в подъезде, что является обязательным при капремонте. В прошлом году на этом объекте были начаты работы по ремонту отмостки, благоустройству входа в подвал. В настоящее время начаты работы по замене трубопровода холодного водоснабжения и канализации в подвальном помещении и стояков. А также работы по установке светодиодных светильников в подъездах дома. Ремонт планируем закончить в мае.

Более 1 миллиона рублей выделят в Мстиславском районе на капремонт жилья

Фотография имеет иллюстративный характер.

Жителей дома №22 по ул. Заводской в д. Печковка в нынешнем году порадуют обновлённые входы в подъезды, новые отмостки, козырьки входов и новые окна на лестничных клетках, ремонт которых запланирован на август-сентябрь.

В аг. Мишни в двухэтажных восьмиквартирых домах, расположенных по ул. Крутая, д. 6-7, планируем произвести ремонт кровель, фасадов, приямков, устройства отмостки и косметический ремонт подъезда за средства жителей дома.

Ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации, отмосток, козырьков, смена шиферной кровли на металлическую, со сменой стропил запланирован в доме 1979 года постройки в г. Мстиславле по ул. Ворошилова, д. 64.

Уже в апреле мы проведём собрания с жильцами тех домов, которые вошли в программу капитального ремонта в 2020 году. Для досконального учёта всех недостатков и составления проектно-сметной документации мы поговорим со всеми жильцами.

Капитальный ремонт объектов будем проводить своими силами хозспособом. Со всех вышеперечисленных домов только на объекте по ул. Ворошилова ремонт будет производиться подрядным способом. В данный момент уже ведётся обучение недостающих специалистов, чтобы к началу строительства бригады были полностью сформированы.

За 30 дней до начала ремонта каждого дома мы встретимся с жильцами, проведём собрания, на которых расскажем о видах выполняемых работ, о сумме финансирования, а также обсудим работы по косметическому ремонту подъездов, уточним виды покраски, цвета.

Всего на ремонт в текущем году планируется затратить 1 миллион 81 753 рубля. Но так как работы будут производиться хозспособом, потрачено будет меньше, что позволит нам включить в список и другие дома для ремонта на сэкономленные деньги.

Более подробно ознакомиться с перечнем проводимых работ и графиком ремонта объектов можно на сайте районного исполнительного комитета в разделе ЖКХ.

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В Мстиславском районе на капитальный ремонт жилья планируется затратить более 1 миллиона рублей. На какие объекты пойдёт эта сумма, рассказывает заместитель...
 
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