|
Белоруска Kattie, победившая в X-Factor: «В Латвии я пробыла два месяца и меня уже там узнают все»
Kattie, победитель музыкального проекта X-Factor в Латвии:
А ведь она первая (и пока единственная за всю белорусскую историю) победительница музыкального шоу «X-фактор» в Латвии. Среди участников и финалистов белоруска оказалась не только лучшей, но ещё и единственной иностранкой, рассказали в программе
Её поддержали 70 тысяч зрителей. В награду Кэти получила деньги и эксклюзивный контракт с известным в мире звукозаписывающим лейблом, с которым работают Аврил Лавин, Бритни Спирс, Пинк, Шакира.
Kattie:
Это контракт не заключается на 5 лет, как говорят. Я вообще, честно говоря, не могу рассказывать о контракте, в принципе. Единственное, что могу сказать: мы уже в апреле начнём работу над первым синглом.
Заявки на участие в шоу Кэтти подавала в разные страны – Германию, Румынию, Голландию, Англию. И приглашение получила от многих. Даже успела съездить в Россию. Проявлять талант пыталась, конечно, и дома. В отборе на «Евровидение».
Kattie:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Kattie, победитель музыкального проекта X-Factor в Латвии:На улицах узнавать меня в Беларуси так и не стали. А ведь она первая (и пока единственная за всю белорусскую...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)