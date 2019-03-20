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Белоруска Kattie, победившая в X-Factor: «В Латвии я пробыла два месяца и меня уже там узнают все»

21.03.2019 21:31 — Разное | СТВ  
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Kattie, победитель музыкального проекта X-Factor в Латвии:
На улицах узнавать меня в Беларуси так и не стали.

А ведь она первая (и пока единственная за всю  белорусскую историю) победительница музыкального шоу «X-фактор» в Латвии. Среди участников и финалистов  белоруска оказалась не только лучшей, но ещё и единственной иностранкой, рассказали в программе «Специальный репортаж»

Белоруска Kattie, победившая в X-Factor: «В Латвии я пробыла два месяца и меня уже там узнают все»

Её поддержали 70 тысяч зрителей. В награду Кэти получила деньги и эксклюзивный контракт с известным в мире звукозаписывающим лейблом, с которым работают Аврил Лавин, Бритни Спирс, Пинк, Шакира. 

Белоруска Kattie, победившая в X-Factor: «В Латвии я пробыла два месяца и меня уже там узнают все»

Kattie:
Контракт с Sony Music – это, вообще, круто. Для меня это было мечтой. И всегда хотелось стать частью большого музыкального лейбла. Но это казалось чем-то недосягаемым абсолютно.

И вот я – артист под лейблом Sony в Финляндии.

Это контракт не заключается на 5 лет, как говорят. Я вообще, честно говоря, не могу рассказывать о контракте, в принципе. Единственное, что могу сказать: мы уже в апреле начнём работу над первым синглом.

Заявки на участие в шоу Кэтти подавала в разные страны – Германию, Румынию, Голландию, Англию. И приглашение получила от многих. Даже успела съездить в Россию. Проявлять талант пыталась, конечно, и дома. В отборе на «Евровидение». 

Белоруска Kattie, победившая в X-Factor: «В Латвии я пробыла два месяца и меня уже там узнают все»

Kattie:
Я три года участвовала в отборах, где-то светилась. Три года. В Латвии я пробыла два месяца и меня уже там узнают все. Стоит ли что-то говорить? Как будто бы здесь не получаешь отдачи, что ли. Как будто людям просто неинтересно, что делают свои. Может быть, я ошибаюсь. Но я сужу не только по себе.


 
 
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Kattie, победитель музыкального проекта X-Factor в Латвии:На улицах узнавать меня в Беларуси так и не стали. А ведь она первая (и пока единственная за всю  белорусскую...
 
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