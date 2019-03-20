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«Группа «Дрозды» хайпила ещё тогда, когда и понятия такого не было»

21.03.2019 21:11 — Разное | СТВ  
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В знаменитости пробиваются каждый по-своему. Скажем, можно стать «бомбой» Интернета. К несомненному таланту подсыпать щепотку хайпа и провокации. Самый действенный способ. Штат продюсеров и концертных директоров уже не нужен. «Запилите» ролик в Сеть – наутро, возможно, проснётесь звездой. Так эпатажным контентом свою многотысячную публику на просторах Интернета собирает и группа «Дрозды», рассказали в программе «Специальный репортаж».

«Группа «Дрозды» хайпила ещё тогда, когда и понятия такого не было»

Виталий Карпанов, солист группы «Дрозды»:
Группа «Дрозды» хайпила ещё тогда, когда ещё и понятия такого не было – «хайп». Все помнят наши клипы «Не танцую» и «Бали», когда общество не понимало, а что делать с этим ансамблем?

В 2016 году мы начали хайпить и снимать эти клипы, и общество не понимало. А вот через 2-3 года мы замечаем, что этим начали заниматься народные артисты России.

«Дрозды» – уникальный ансамбль, которая создаёт уникальный контент. У нас есть линейка зашквара, где мы делаем трэш – это молодёжная история, это Интернет: «Бали», «Не танцую», куча треков, которые мы не выпустили в таком жанре. Рэпчик даже запилили – «Малая родина». Это то, что мы понимаем, что нужно делать, чтобы не утонуть.

Виталий Карпанов: «Чума XXI века – это кавер-бэнды. Музыканты, которые не смотрят в будущее»
 
 
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В знаменитости пробиваются каждый по-своему. Скажем, можно стать «бомбой» Интернета. К несомненному таланту подсыпать щепотку хайпа и провокации. Самый...
 
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