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«Группа «Дрозды» хайпила ещё тогда, когда и понятия такого не было»
В знаменитости пробиваются каждый по-своему. Скажем, можно стать «бомбой» Интернета. К несомненному таланту подсыпать щепотку хайпа и провокации. Самый действенный способ. Штат продюсеров и концертных директоров уже не нужен. «Запилите» ролик в Сеть – наутро, возможно, проснётесь звездой. Так эпатажным контентом свою многотысячную публику на просторах Интернета собирает и группа «Дрозды», рассказали в программе
Виталий Карпанов, солист группы «Дрозды»:
«Дрозды» – уникальный ансамбль, которая создаёт уникальный контент. У нас есть линейка зашквара, где мы делаем трэш – это молодёжная история, это Интернет: «Бали», «Не танцую», куча треков, которые мы не выпустили в таком жанре. Рэпчик даже запилили – «Малая родина». Это то, что мы понимаем, что нужно делать, чтобы не утонуть.
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В знаменитости пробиваются каждый по-своему. Скажем, можно стать «бомбой» Интернета. К несомненному таланту подсыпать щепотку хайпа и провокации. Самый...
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