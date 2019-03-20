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Работы и воспоминания учеников: монографию о Борисе Аракчееве презентовали в Минске
Новости Беларуси. Один из четырех создателей легендарной картины-диорамы «Минский котел». Уникальную книгу о Борисе Аракчееве презентовали в Национальном историческом музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Монография посвящена творчеству известного художника, одного из основателей белорусской школы живописи. Автор книги – искусствовед Ксения Селицкая-Ткачева. Сборник включает 32 цветные иллюстрации и краткие описания многогранного творчества художника. Акцент сделан на искусство второй половины XX и начало XXI века.
Ксения Селицкая-Ткачева, искусствовед:
Его творческий и жизненный путь, конечно же, заслуживает внимания. Я думаю, что будет интересен как старшему поколению, так и молодежи.
В книге проанализировано более 400 работ мастера. Жизненный путь изложен благодаря воспоминаниям его учеников.
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Новости Беларуси. Один из четырех создателей легендарной картины-диорамы «Минский котел». Уникальную книгу о Борисе Аракчееве презентовали в Национальном...
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