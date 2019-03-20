Лукашенко поблагодарил главу швейцарской компании за «чудо-поезд»

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске поблагодарил владельца швейцарской компании «Штадлер Рейл Групп» Петера Шпулера за новый «чудо-поезд». По его словам, совместное производство с предприятием мирового уровня является большим плюсом для страны.



«Мы в Беларуси создали действительно солидное предприятие (завод «Штадлер Минск»), оно давно уже известно всему миру, но то, что на этой карте появилась Беларусь с производством продвинутых автомобилей, железнодорожного, электрического транспорта – это, конечно, серьезно поднимает имидж Беларуси», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер вспомнил свою первую встречу с Петером Шпулером и поездку по железной дороге, в ходе которой и была достигнута договоренность о строительстве совместного производства в Беларуси. Проект реализовали за достаточно короткое время.

«И сегодня подумал о том, если бы у нас все так быстро продвигалось, как создание вашего предприятия в Беларуси, было бы совсем неплохо. И в очередной раз подумал, чего не хватает, чтобы так быстро создавать производства», – продолжил он.

Презентация нового поезда метро прошла накануне. Он не имеет аналогов в странах СНГ. Шесть таких инновационных поездов белорусская подземка получит в этом году, еще четыре – в следующем.

В свою очередь Петер Шпулер дал высокую оценку работе совместного завода. «В Фаниполе сегодня производятся поезда не только для Беларуси, но и для мирового рынка. Нам приходится работать в условиях очень жесткой конкуренции. Мы производим поезда для Норвегии, двухэтажные поезда для Венгрии, делаем для Словении электрические поезда», – приводит цитату пресс-служба белорусского президента.