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Лукашенко поблагодарил главу швейцарской компании за «чудо-поезд»
21.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске поблагодарил владельца швейцарской компании «Штадлер Рейл Групп» Петера Шпулера за новый «чудо-поезд». По его словам, совместное производство с предприятием мирового уровня является большим плюсом для страны.
Белорусский лидер вспомнил свою первую встречу с Петером Шпулером и поездку по железной дороге, в ходе которой и была достигнута договоренность о строительстве совместного производства в Беларуси.
«И сегодня подумал о том, если бы у нас все так быстро продвигалось, как создание вашего предприятия в Беларуси, было бы совсем неплохо. И в очередной раз подумал, чего не хватает, чтобы так быстро создавать производства», – продолжил он.
Презентация нового поезда метро прошла накануне. Он не имеет аналогов в странах СНГ. Шесть таких инновационных поездов белорусская подземка получит в этом году, еще четыре – в следующем.
В свою очередь Петер Шпулер дал высокую оценку работе совместного завода. «В Фаниполе сегодня производятся поезда не только для Беларуси, но и для мирового рынка. Нам приходится работать в условиях очень жесткой конкуренции. Мы производим поезда для Норвегии, двухэтажные поезда для Венгрии, делаем для Словении электрические поезда», – приводит цитату пресс-служба белорусского президента.
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По его словам, совместное производство с предприятием мирового уровня является большим плюсом для страны.
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