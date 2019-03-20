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Нужен ли Беларуси «Голос» или «Х-фактор»? «Почему там сидит Баста, а у нас не может сидеть Макс Корж в жюри?»
Новость о том, что в Беларуси хотят создать мировое музыкальное шоу – «Х-фактор» или «Голос» – вызвало, мягко сказать, много дискуссий. Зачем? Почему? Для чего? Всё просто – отечественный шоу-биз со слабым пульсом нуждается в экстренной помощи скорой бригады. Препарат по назначению – популярный проект, рассказали в программе
Лина Подлужная, участник вокального телевизионного шоу «Голос страны»:
Виталий Воронко, певец, баянист:
Нина Богданова, певица:
Пускай это будут белорусы: Дима Колдун, Айова, Наталья Подольская, Макс Корж. Почему там сидит Баста, а у нас не может сидеть Макс Корж в жюри? Но не те люди, которые продаются только здесь, а те люди, которые продаются везде.
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Нужен ли Беларуси «Голос» или «Х-фактор»? «Почему там сидит Баста, а у нас не может сидеть Макс Корж в жюри?»
Новость о том, что в Беларуси хотят создать мировое музыкальное шоу – «Х-фактор» или «Голос» – вызвало, мягко сказать, много дискуссий. Зачем? Почему? Для чего? Всё...
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