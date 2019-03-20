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Нужен ли Беларуси «Голос» или «Х-фактор»? «Почему там сидит Баста, а у нас не может сидеть Макс Корж в жюри?»

21.03.2019 22:09 — Разное | СТВ  
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Новость о  том, что в Беларуси хотят создать мировое музыкальное шоу – «Х-фактор» или «Голос» – вызвало, мягко сказать, много дискуссий. Зачем? Почему? Для чего? Всё просто – отечественный шоу-биз со слабым пульсом нуждается в  экстренной помощи скорой бригады. Препарат по назначению – популярный проект, рассказали в программе «Специальный репортаж».  

Нужен ли Беларуси «Голос» или «Х-фактор»? «Почему там сидит Баста, а у нас не может сидеть Макс Корж в жюри?»

Лина Подлужная, участник вокального телевизионного шоу «Голос страны»:
Конечно, нужно. Меня постоянно ужасно раздражал тот факт, что во всех шоу  стран СНГ очень много ребят из Беларуси.

Это же грустно, что они уезжают в другие страны, чтобы показать себя. Почему у нас в стране нет чего-то подобного? Мне кажется, пришло время что-то менять.

Нужен ли Беларуси «Голос» или «Х-фактор»? «Почему там сидит Баста, а у нас не может сидеть Макс Корж в жюри?»

Наталья Кудрина, певица:
Этот проект не будет иметь жизнь и продолжение. А смысл?

Нужен ли Беларуси «Голос» или «Х-фактор»? «Почему там сидит Баста, а у нас не может сидеть Макс Корж в жюри?»

Виталий Воронко, певец, баянист:
Я лично думаю, что нужно  ставить в жюри тех, кто находясь здесь, в Беларуси, ездил по этим шоу. Которые знают эту программу изнутри, которые стояли на этой же сцене. Участником я бы не согласился сейчас, потому что я уже прошёл этот этап.

Но если бы мне предложили быть членом жюри, я бы с удовольствием согласился.

Нужен ли Беларуси «Голос» или «Х-фактор»? «Почему там сидит Баста, а у нас не может сидеть Макс Корж в жюри?»

Нина Богданова, певица:
Это должно быть настолько круто снято, отлично смонтировано, с таким креативным подходом.

Я за то, чтобы наставниками или жюри были люди, которые зарекомендовали себя не только на белорусском рынке, но и за рубежом.

Пускай это будут белорусы: Дима Колдун, Айова, Наталья Подольская, Макс Корж. Почему там сидит Баста, а у нас не может сидеть Макс Корж  в жюри? Но не те люди, которые продаются только здесь, а те люди, которые продаются везде.


 
Теги: Новости
 
 
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