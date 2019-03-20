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Закулисная сторона фестиваля «Вкус Франции» в Беларуси. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. О самом большом ужине в году: 21 марта в 150 странах на пяти континентах посетителям ресторанов предложат праздничное меню из блюд французской кухни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Попробовать Францию на вкус смогут и белорусские гурманы. В международном гастрономическом фестивале приняли участие шеф-повары 22 заведений из Минска, Могилева, Гомеля и Гродно. Акцент в 2019 году на кулинарные традиции Прованса. Уже стартовал гала-ужин. Корреспондент Кристина Федорович узнала, какая же Франция на вкус.
Кристина Федорович, СТВ:
Елена Масилевич, шеф-повар:
«Кухня солнца» – так по праву говорят о провинции Прованс. Наполненная ароматами юга, запахами пряных трав, свежей рыбы, изобилием овощей, фруктов и оливок, она напоминает о лете и отличается простотой. Хотя о неприметности говорить не приходится.
В меню предстоящего вечера – гастрономический рай: киш с индейкой и овощами с соусом жю, эклер с фуа-гра и ягодами, рататуй. Хочешь не хочешь, а хоть немного да на французском и заговоришь. Но мы все-таки вернемся к фирменному сыру.
Елена Масилевич:
В мини-сыродельне ингредиенты – отечественные, а вот рецепт французский. С таким набором показать класс гастрономии запросто: два часа, и деликатес подан.
Елена Масилевич:
Импорт французских продуктов совсем не обязателен, ведь даже у нас в стране есть птицы, которых выращивают специально для фуа-гра – блюда, излюбленного гурманами.
Кстати о птицах – сегодня подают утку. Но все же не совсем простую, а со щепоткой французского акцента.
Елена Масилевич:
Пока на такой прованской кухне царит настоящая гармония, справедливости ради нельзя опустить факт, что во Франции имена великих поваров вписаны в историю государства наравне с полководцами и просветителями, а кухня и вовсе входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Не удивительно, что сегодня без малого 150 стран мира присоединились к Фестивалю французской кухни. Правда, пока мы увлеклись кулинарными разговорами, подоспел сыр.
Елена Масилевич:
Кристина Федорович:
Елена Масилевич:
Такой Прованс нам по душе. Да и, скажем прямо, дружественная преемственность на лицо – продукты made in Belarus, а вот рецепты на французский лад. Как говорится, bon appétit.
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Новости Беларуси. О самом большом ужине в году: 21 марта в 150 странах на пяти континентах посетителям ресторанов предложат праздничное меню из блюд французской...
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