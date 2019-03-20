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Ефимчик освобожден от должности председателя концерна "Беллегпром"

21.03.2019 22:19 — Разное | Ежедневник  
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Ефимчик освобожден от должности председателя концерна "Беллегпром"

Совет министров принял решение освободить от занимающей должности руководителя легкой промышленности Беларуси.

Согласно постановлению Совета министров №182, Николай Ефимчик освобожден от занимаемой должности в связи с окончанием срока контракта. Иными словами, ему просто не продлили контракт.

Информированные в концерне люди говорят, что Николай Ефимчик узнал о том, что ему не продлят контракт еще на прошлой неделе. и воспринял это довольно болезненно.

О причинах отставки пока ничего не сообщается, но о них догадаться не сложно. Успешные предприятия "Беллегпрома" можно по пальцам пересчитать и, как правило, это не государственные компании.

 
 
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Совет министров принял решение освободить от занимающей должности руководителя легкой промышленности Беларуси.
 
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