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Ефимчик освобожден от должности председателя концерна "Беллегпром"
21.03.2019 22:19 — Разное | Ежедневник
Совет министров принял решение освободить от занимающей должности руководителя легкой промышленности Беларуси.
Согласно постановлению Совета министров №182, Николай Ефимчик освобожден от занимаемой должности в связи с окончанием срока контракта. Иными словами, ему просто не продлили контракт.
Информированные в концерне люди говорят, что Николай Ефимчик узнал о том, что ему не продлят контракт еще на прошлой неделе. и воспринял это довольно болезненно.
О причинах отставки пока ничего не сообщается, но о них догадаться не сложно. Успешные предприятия "Беллегпрома" можно по пальцам пересчитать и, как правило, это не государственные компании.
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Совет министров принял решение освободить от занимающей должности руководителя легкой промышленности Беларуси.
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