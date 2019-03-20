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«Будет очень качественно и красиво звучать»: новые пианино «Беларусь» привезли в Оршанскую ДШИ

21.03.2019 22:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. У Оршанской детской школы искусств – новые музыкальные инструменты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После недавнего поручения Президента в Минске начала работу фабрика фортепиано. Хорошо знакомый бренд «Беларусь» возродили в кратчайшие сроки. У только что вышедших из цехов инструментов стильный дизайн и кристально чистое звучание. «Со звонкими верхами и бархатными низами» – именно так говорят музыканты.

Музыка нематериальна, ее потрогать нельзя – можно только услышать. А вот музыкальные инструменты можно. Первые впечатления получил и наш корреспондент Юрий Прокопенко.

«Будет очень качественно и красиво звучать»: новые пианино «Беларусь» привезли в Оршанскую ДШИ

Этот рояль – настоящая классика. Владимир Грушевицкий помнит, как играл на нем свои первые концерты. С тех пор прошло больше 40 лет. Ученик стал директором школы, а рояль до сих пор в строю. Его музыкальная профпригодность уже давно режет слух, но отправить на пенсию заслуженный инструмент пока не могут: расходятся творческие и финансовые планы.

«Будет очень качественно и красиво звучать»: новые пианино «Беларусь» привезли в Оршанскую ДШИ

Владимир Грушецкий, директор Оршанской ДШИ №1:
Музыкальные инструменты уже достаточно длительное время не приобретались по разным финансовым причинам. Сейчас запланировано приобретение музыкальных инструментов. Мы бы хотели и струнносмычковые инструменты приобрести, и народные, и духовые. Все, что мы преподаем.

«Будет очень качественно и красиво звучать»: новые пианино «Беларусь» привезли в Оршанскую ДШИ

Эта школа искусств – одна из старейших в стране. Ее основали еще в 1937 году. Сегодня здесь занимаются более 800 юных дарований. В талантах дефицита нет, подводят инструменты. Многие, что называется, в почтенном возрасте. А сегодня в школе долгожданное обновление музыкального штата: в подарок ученики получили семь новых пианино. Все инструменты белорусского производства.

«Будет очень качественно и красиво звучать»: новые пианино «Беларусь» привезли в Оршанскую ДШИ

Пианино под брендом «Беларусь» помнят еще с советских времен. Инструменты выпускали на фабрике в Борисове. Но в 2006 году производство закрылось. Его возродили по поручению главы государства. Сейчас фортепиано собирают в Минске, и работа идет как по нотам. Уже создали первые образцы, но могут выпускать до 1000 пианино в год.

«Будет очень качественно и красиво звучать»: новые пианино «Беларусь» привезли в Оршанскую ДШИ

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Мы изучили мировой опыт производства музыкальных инструментов и смогли выработать логистику и алгоритм производства пианино «Беларусь». Это совершенно другой инструмент. Инструмент, который на порядок выше по своим качественным характеристикам, чем то пианино, которое мы знаем с детских лет.

Самое главное – наш инструмент по цене выгодно отличается от иностранных аналогов. Наша цена в два раза ниже, чем, например, у фортепиано «Петров», которое может сравниться по своим качественным характеристикам с пианино «Беларусь», которое мы сегодня передаем в детскую школу искусств Орши.

«Будет очень качественно и красиво звучать»: новые пианино «Беларусь» привезли в Оршанскую ДШИ

По поручению главы государства в детских школах искусств провели ревизию музыкальных инструментов. Как оказалось, замене подлежат почти 1500 одних только пианино. Этот творческий пробел планируют ликвидировать примерно за два года. Кстати, глава государства не раз ставил задачу – обеспечить всех желающих музыкальными инструментами.

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Тем временем в Орше новый инструмент уже прошел творческий тест-драйв. София занимается музыкой профессионально. Юная пианистка неоднократно побеждала в международных конкурсах. Из последних – гран-при фестиваля «Московская мозаика». А с таким инструментом впереди время новых творческих побед.

«Будет очень качественно и красиво звучать»: новые пианино «Беларусь» привезли в Оршанскую ДШИ

София Шинкевич, учащаяся Оршанской ДШИ № 1:
У него очень хорошие педали. Потому что раньше у нашего пианино средняя педаль, к примеру, плохо работала, а теперь она очень хорошо работает. А на инструменте можно сыграть любые пьесы – быстрые, медленные. Все будет очень качественно и красиво звучать.

«Будет очень качественно и красиво звучать»: новые пианино «Беларусь» привезли в Оршанскую ДШИ

В подарок музыкальные инструменты получили ученики еще двух школ искусств в Орше. Новые пианино появятся в центре культуры и библиотеках города. В целом в Беларуси 2019 год пройдет на мажорной ноте. Запланировано масштабное обновление музыкального фонда детских школ по всей стране.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. У Оршанской детской школы искусств – новые музыкальные инструменты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После недавнего поручения...
 
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