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«Такого пустого зала еще не видела». Как прошел концерт Натальи Орейро в Минске

21.03.2019 23:45 — Разное | Tut.by  
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Уругвайская певица Наталия Орейро выступила в Минске с двухчасовым шоу в рамках Unforgettable Tour. Звезда сериала «Дикий ангел» приезжала в Беларусь с гастролями в 2002 и 2014 годах. На этот раз 41-летняя артистка собрала поклонников во Дворце Республики. «Я обещала, что вернусь, — и вот я снова здесь», — обратилась на русском к зрителям Орейро.


За 10 минут до начала шоу большой зал Дворца Республики, рассчитанный на 2700 зрителей, не заполнен даже на треть. «Сколько здесь работаю, такого пустого зала еще не видела. Александр Серов и то больше собрал», — говорит контролер дворца.

Те, кто все-таки добрался на концерт, перешептываются, мол, многих белорусов отпугнули цены на билеты. Они стартовали от 48 рублей на балкон и доходили до 178 рублей на первые ряды. Впрочем, самых преданных фанатов той самой Милагрос не напугали даже кругленькие суммы. Первый ряд оккупировали поклонницы артистки из России. «Из разных городов: Красноярска, Нижнего Новгорода, Питера — приехало больше 20 человек. Мы давно ездим на концерты Наталии. Точно посетили больше 10», — говорят россиянки.

Одна из поклонниц рассказывает, что Орейро вдохновила ее на изучение испанского. «А еще я трижды летала в Южную Америку, — признается девушка. — Я люблю Наташу не просто как певицу или актрису. Я люблю ее как человека. Сейчас она выйдет на сцену — и вы сами все поймете».

41-летняя Наталия открыла шоу треком United by love, записанным к чемпионату мира по футболу — 2018.



Испаноязычные композиции Орейро периодически разбавляла русскими репликами: «Добрый вечер, Минск! Как дела, Беларусь? Я обещала вернуться — и вот я здесь».

В середине концерта латиноамериканка обратилась к маленькой девочке Софии, которая пришла на шоу вместе с мамой в свой день рождения. Орейро запела на русском Happy Birthday, а зал подхватил.

Весь концерт фанаты держали в руках плакаты, вырезанные из бумаги сердечки, надувные шары, а некоторые даже захватили с собой флаги Уругвая, чем тронули певицу.

На бис Наталия исполнила свой главный хит — Cambio Dolor. Зал стоя подпевал и перешел на танцы.


Перед тем как покинуть сцену, Наталия Орейро сделала парочку селфи с минчанами, а нескольким счастливчикам, например персональному белорусскому поклоннику с небелорусским именем Серхио, «наша Наташа» подарила даже поцелуй.
 
Теги: Минск
 
 
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Уругвайская певица Наталия Орейро выступила в Минске с двухчасовым шоу в рамках Unforgettable Tour.
 
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