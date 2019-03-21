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Илья Ивашко успешно преодолел 1-й круг турнира в Майами

21.03.2019 22:20 — Разное | Tut.by  
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Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко вышел во 2-й круг престижного турнира категории «Мастерс 1000» в Майами с призовым фондом 9 314 875 долларов.


Илья Ивашко. Фото: tennis.by

В поединке 1/64 финала Илья Ивашко (№ 110 ATP) взял верх над итальянцем Томасом Фаббиано (№ 90 ATP). Этот матч начался еще 20 марта, но из-за непогоды был прерван после того, как белорус выиграл первый сет — 6:4, а во втором уступал 0:3

21 марта игра продолжилась. Вторая партия осталась в итоге за Фаббиано — 6:1, а в третьем сете сильнее оказался Ивашко — 6:3, который оформил пропуск в 1/32 финала. Продолжительность игры составила 2 часа 16 минут.

Следующим соперником Ильи Ивашко станет британец Кайл Эдмунд (№ 22 ATP).

Белорус Егор Герасимов (№ 135 ATP) выступление на турнире в Майами завершил уже в стартовом поединке квалификации, уступив первой ракетке Уругвая Пабло Куэвасу (№ 85 ATP) — 6:2, 4:6, 2:6.

 
 
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Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко вышел во 2-й круг престижного турнира категории «Мастерс 1000» в Майами с призовым фондом 9 314 875 долларов.
 
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