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Гендиректор минского «Динамо» ответил Захарову и сделал официальное предложение федерации хоккея

21.03.2019 21:54 — Разное | Tut.by  
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На пресс-конференции после первого полуфинального матча «Юность-Минск» — «Динамо-Молодечно» главный тренер минчан Михаил Захаров заявил, что проведение суперсерии между «Динамо-Минск» и сборной клубов экстралиги до старта плей-офф было инициативой генерального директора «зубров» Дмитрия Баскова.


Дмитрий Басков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Корреспондент «БХ» Степан Воронков обратился за комментарием к руководителю «Динамо-Минск». Дмитрий Басков рассказал свою версию событий.

— При принятии решений наш клуб руководствуется не какими-то личными амбициями, а в первую очередь интересами всего белорусского хоккея и национальной сборной. Когда возник вопрос о проведении суперсерии, мы прежде всего подумали о том, как совместить ее с календарем подготовки национальной сборной к чемпионату мира в Астане.

Седьмой матч финальной серии плей-офф, в случае его необходимости, состоится 14 апреля. А уже через неделю сборная улетает в Казахстан. Так что у тренерского штаба национальной команды будет всего семь дней на то, чтобы восстановить измотанных нокаут-раундом игроков перед стартом самого важного для белорусского хоккея в этом сезоне турнира — мирового первенства. И проводить на этом отрезке важные и непростые матчи — значит, поставить тренерский штаб сборной в крайне сложное положение, даже поставить под вопрос результат команды в Астане.

Мы подобного допустить просто не могли, поскольку действовали прежде всего в интересах национальной сборной. Поэтому для проведения суперсерии предложили единственное свободное «окно», хотя, положа руку на сердце, если принимать во внимание только эгоистичные соображения, «Динамо» лучше было бы готово к борьбе в апреле, нежели в марте: мы успели бы восстановить травмированных и отдохнуть после регулярного первенства. Но для нас превыше всего интересы национальной сборной. К тому же тренерский штаб посмотрел кандидатов в команду, проверил их в деле.

Если же говорить о проведении таких матчей в перспективе, то, судя по ажиотажу, который они вызвали среди болельщиков, в них есть смысл. Поэтому мы делаем официальное предложение Федерации хоккея Беларуси — перед стартом сезона, в августе, проводить Суперкубок Беларуси. Принимать в нем участие могут «Динамо-Минск», обладатель Кубка президента и Кубка Руслана Салея. Если же оба трофея завоевала одна команда, то можно пригласить и финалиста плей-офф. Это могло бы быть полезным для всех участников и, главное, для болельщиков. Для «Динамо» это была бы отличная презентация перед стартом сезона КХЛ, для команд экстралиги — важным этапом подготовки к чемпионату, для тренерского штаба национальной сборной — дополнительным шансом увидеть одновременно практически всех кандидатов, — считает Дмитрий Басков.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель «Динамо-Минск» Дмитрий Басков рассказал свою версию событий.
 
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