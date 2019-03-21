Белорусские футболисты разгромно проиграли Нидерландам, пропустив уже на первой минуте

Сборная Беларуси по футболу начала отборочный турнир к чемпионату Европы — 2020 с гостевого поражения от Нидерландов — 0:4.



Белорусы пропустили уже на 52-й секунде матча. Фото: Reuters

Первый гол в матче был забит уже на первой минуте. Игорь Шитов отдал мяч назад, а Михаил Сиваков и Андрей Горбунов не разобрались, кому предназначалась эта передача. Этим воспользовался Мемфис Депай, перехвативший мяч и отправивший его в сетку.

Второй гол забил Джорджиньо Вейналдум, забивший с центра штрафной после передачи Депая.



Фото: Reuters

После этого голландцы спокойно владели мячом, сбивая темп игры. Контратаки у белорусов, к сожалению, не получались.

А в начале второго тайма все вопросы снял Мемфис Депай, забивший с пенальти после фола Сивакова.

Наша сборная могла сделать счет более приличным, так как с 70-й минуты играла в большинстве: Тете получил травму спустя мгновения после выхода на замену, которая была последней для Нидерландов.

Увы, белорусы не только не отыграли хотя бы один мяч, но и пропустили в концовке гол от Вирджила Ван Дейка — 4:0.



Фото: Reuters

Нидерланды: Силлессен, Дюмфрис (Тете, 68), де Лигт, ван Дейк (к), Блинд, Френки де Йонг, де Роон (Преппер, 46), Бабел (Промес, 59), Вейналдюм, Берхвейн, Депай.

Беларусь: Горбунов, Поляков, Сиваков, Мартынович (к), Шитов, Драгун (Лаптев, 86), Маевский, Стасевич, Путило, Ковалев (Савицкий, 79), Сигневич (Сарока, 63).

В другом матче группы Северная Ирландия обыграла Эстонию — 2:0.

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.