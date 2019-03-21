Пока раввин не прочел молитву...









На встрече с дипломатом председатель горисполкома Александр Рогачук подчеркнул, что власти готовы обсуждать любые предложения израильской стороны, равно как представителей еврейских общин в Бресте. Он также упомянул о намерении передать здание на К. Маркса, 37, служащее в свое время лютеранам, верующим иудеям для размещения там синагоги.





По поводу нашумевшей территории, где недавно были обнаружены останки, мэр высказался за то, чтобы там обязательно был установлен памятный мемориальный знак. Кроме того, непосредственно место захоронения предлагается обнести высоким бордюром и сделать там зеленую зону, дабы исключить парковочные места, игровые площадки и пр. А все найденные останки (предположительно их около 1300) торжественно перезахоронить на Северном кладбище в начале мая. Александр Рогачук также отметил, что в деле увековечивания памяти должны присутствовать новые формы и подходы с упором на визуализацию. «Просто обозначить типа «здесь были расстреляны мирные граждане», без упоминания национального аспекта, так, конечно, нельзя и никто делать не будет», - подчеркнул руководитель Бреста.





Алон Шогам такую позицию поддержал. По его мнению, главное, чтобы были соблюдены иудейские традиции и каноны. «В Беларуси, к сожалению, очень много мест, где расстреливали людей, в том числе евреев. Я понимаю, что жизнь продолжается, и невозможно обнести каждое такое место забором, ничего там не строить. Мы против того, чтобы история мешала жизни. Но и забывать историю нельзя. К сожалению, в некоторых странах это стараются делать, отвергая само наличие холокоста. И я очень благодарен народу и руководству Беларуси, что ваша страна не идет по этому пути, что вы даете возможность показать людям эту боль, которую принес нацизм обоим нашим народам», - сказал посол.









Побывав на месте трагедии и пообщавшись с представителями еврейских общин Бреста, глава дипломатической миссии Израиля также отметил: «Когда недвижимость соприкасается со святым духом, получается Иерусалим. Кто знает, если бы вы не начали здесь стройку, возможно, общественность так бы ничего не узнала о судьбе этих несчастных, а сами они были бы не в покое, до тех пор, пока раввин не прочел молитву». Здесь же раввин Бреста Хаим Рабинович помолился вместе с Послом. После чего Алон Шогам, Александр Рогачук и представители общественности возложили венки и цветы к памятнику жертвам еврейского гетто на улице Куйбышева.





Фото: Андрея Рыбчука



