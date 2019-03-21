Рванет вверх или упадет ниже 2 рублей?

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спросил у экспертов, почему дешевеет доллар и есть ли вероятность, что его курс упадет ниже двух рублей. Курс доллара приближается к минимальному значению за последние 5 месяцев, которое было достигнуто на торгах 21 сентября прошлого года. FINANCE.TUT.BYу экспертов, почему дешевеет доллар и есть ли вероятность, что его курс упадет ниже двух рублей.





21 сентября прошлого года курс доллара на торгах опустился до 2,0788 рубля. На следующих торгах — 24 сентября — американская валюта уже подорожала — до 2,082 рубля. После этого началось заметное укрепление доллара. В итоге на торгах 8 октября его курс составил 2,1580 рубля (это стали 11-е торги подряд, на которых укреплялась американская валюта). После этого было как падение, так и рост, а пика курс доллара достиг на торгах 3 января — вырос до 2,1788 рубля.

«Падение доллара ниже 2 рублей выглядит не очень реально»

Старший аналитик форекс-брокера «Альпари» Вадим Иосуб говорит, что падение курса доллара ни к белорусскому рублю, ни к белорусской экономике, ни к спросу и предложению на валютном рынке нашей страны никакого даже отдаленного отношения не имеет.





— Все, что происходит сейчас, — это падение доллара к российскому рублю. А с учетом того, что российский рубль занимает 50% в нашей валютной корзине, любые его сильные движения автоматически переносятся на наш валютный рынок, — комментирует ситуацию аналитик. — Можно вспомнить прошлый год, по итогам которого доллар к белорусскому рублю подорожал на 9,5%, а российский рубль почти на столько же подешевел к белорусскому. Это тогда произошло из-за падения российского рубля к доллару на 18%. Сейчас подобная ситуация, только российский рубль растет, а доллар падает.





По словам Вадима Иосуба, у падения доллара есть три причины.





— Во-первых, активно растет цена на нефть — с 51 доллара в конце декабря прошлого года до больше чем 68 долларов за баррель. Во-вторых, в России с конца декабря доллар снизился с 70 до 63 российских рублей. Это уровень начала августа прошлого года. Рубль отыграл снижение. В-третьих, вчера прошло заседание ФРС, на котором заявили, что ставка доллара в этом году подниматься не будет. Это дополнительно ударило по американцу против всех мировых валют, включая и российский рубль, — перечисляет аналитик.









Данные с сайта Нацбанка





Вадим Иосуб говорит, что доллар у нас будет падать до тех пор, пока он будет падать к российскому рублю. А сколько это падение продлится, спрогнозировать сложно.





— Теоретически падение доллара ниже 2 белорусских рублей выглядит не очень реально, — анализирует ситуацию аналитик. — Но практически все зависит от российского рубля. То есть исключать этот сценарий нельзя.

«До конца года курс доллара, скорее, будет 2,2 рубля, чем 2»

Руководитель проекта Broker.by Жанна Кулакова считает, что доллар будет падать недолго, поскольку его курс и так уже достаточно сильно снизился.





— Снижение курса доллара связано с двумя обстоятельствами. Главное — это падение доллара самого по себе, как отдельной валюты на международном рынке, — поясняет эксперт. — Если смотреть на наши курсы валют , то доллар почти достиг пятимесячного минимума. А если посмотреть на индекс доллара, то он упал до минимума за последние 8 месяцев. Так сильно он не опускался с июля прошлого года.





Жанна Кулакова говорит, что заметное падение американской валюты связано в первую очередь с политикой Федеральной резервной системы США.





— С 2015 года американский регулятор проводит цикл повышений ключевой процентной ставки, и это обстоятельство оказывало поддержку доллару на протяжении нескольких лет. Доллар укрепился и оставался достаточно крепким. Сейчас ситуация меняется. Вчера было очередное заседание ФРС, по итогам которого стало понятно, что дальнейшие перспективы ключевой ставки достаточно невнятные. Не исключено, что даже через некоторое время ключевая ставка будет снижаться. Потому что ФРС уже несколько заседаний подряд ухудшает экономические прогнозы в части роста ВВП, в части инфляции, в части безработицы. Вчера произошел новый виток падения доллара, сегодня доллар у нас снова снизился.





Однако эксперт прогнозирует, что уже завтра падение доллара будет не таким значительным, как сегодня. По ее мнению, не исключено, что доллар может даже подрасти.





— Вторая причина падения доллара — это укрепление белорусского рубля. Традиционно был напряженный январь, когда присутствовал сезонный дефицит иностранной валюты на внутреннем рынке, белорусский рубль достаточно интенсивно снижался. А сейчас происходит откат, внутренний рынок стабилизируется, вновь вернулся профицит иностранной валюты, благодаря чему рубль отыграл уже достаточно большую часть понесенных потерь, — говорит Жанна Кулакова.





Эксперт допускает, что в краткосрочной перспективе — нескольких недель или месяцев — доллар может оставаться достаточно дешевым.





— Но если мыслить более далекими горизонтами, думаю, что текущий период укрепления рубля сменится ослаблением. Возможно, это станет больше проявляться во втором полугодии, — отмечает эксперт. — У нас есть достаточно много внутренних проблем, начиная от административного роста заработных плат и заканчивая огромными валютными платежами по госдолгу. Поэтому, я думаю, что рубль все-таки по итогам года ослабеет. И, соответственно, курс доллара подрастет.





Обвала американской валюты Жанна Кулакова не ждет. Она предполагает, что она может ослабеть, но уж точно не обрушиться.





— Маловероятно, что доллар упадет ниже 2 рублей, — прогнозирует эксперт. — Думаю, он будет держаться около текущих отметок, плюс-минус несколько копеек — это в ближайшее время. А до конца года курс, скорее, будет 2,2 рубля, чем 2.







