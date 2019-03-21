Венгерская партия «Фидес» исключена из Европейской народной партии

пишет о том, что 20 марта на неопределенный срок была лишена членства в Европейской народной партии правящая в Венгрии партия «Фидес — Венгерский гражданский союз», во главе которой стоит венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Газета Rzeczpospolitaо том, что 20 марта на неопределенный срок была лишена членства в Европейской народной партии правящая в Венгрии партия «Фидес — Венгерский гражданский союз», во главе которой стоит венгерский премьер-министр Виктор Орбан.





За исключение партии «Фидес» из ЕНП голосовали в том числе польские представители — из «Гражданской платформы» и Польской крестьянской партии.





ЕНП — это партия, которая считается христианско-демократической. К ней принадлежит, в частности, Христианско-демократический союз Германии, членом которого является немецкий канцлер Ангела Меркель.





Газета Rzeczpospolita обращает внимание на то, что принято беспрецедентное решение об исключении «Фидес» из ЕНП. Так как вообще общеевропейские партии не избавляются от членов из стран ЕС, ведь это влияет на их позицию и степень финансирования в Европейском парламенте.





Однако исключение «Фидес» из ЕНП инициировали сразу 13 партий из стран ЕС. «Фидес» обвиняется в том, что «неустанно уничтожает ценности ЕС, такие, как свобода слова и верховенство закона», — отмечает Аура Салла, представитель финской партии «Кокоомус», цитируемая газетой Rzeczpospolita.





С 2010 года Орбан подчиняет себе судебную систему страны, ограничивает свободу СМИ, также он изгнал из Будапешта финансируемый Джорджом Соросом Центральноевропейский университет, — пишет издание Rzeczpospolita. Также венгерский премьер-министр критиковал председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. А своих критиков по ЕНП называл «удобными идиотами», — добавляет газета Rzeczpospolita.



