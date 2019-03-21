ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Венгерская партия «Фидес» исключена из Европейской народной партии

21.03.2019 21:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
На неопределенный срок лишена членства в Европейской народной партии правящая в Венгрии партия «Фидес».

Газета Rzeczpospolita пишет о том, что 20 марта на неопределенный срок была лишена членства в Европейской народной партии правящая в Венгрии партия «Фидес — Венгерский гражданский союз», во главе которой стоит венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

За исключение партии «Фидес» из ЕНП голосовали в том числе польские представители — из «Гражданской платформы» и Польской крестьянской партии.

ЕНП — это партия, которая считается христианско-демократической. К ней принадлежит, в частности, Христианско-демократический союз Германии, членом которого является немецкий канцлер Ангела Меркель.

Газета Rzeczpospolita обращает внимание на то, что принято беспрецедентное решение об исключении «Фидес» из ЕНП. Так как вообще общеевропейские партии не избавляются от членов из стран ЕС, ведь это влияет на их позицию и степень финансирования в Европейском парламенте.

Однако исключение «Фидес» из ЕНП инициировали сразу 13 партий из стран ЕС. «Фидес» обвиняется в том, что «неустанно уничтожает ценности ЕС, такие, как свобода слова и верховенство закона», — отмечает Аура Салла, представитель финской партии «Кокоомус», цитируемая газетой Rzeczpospolita.

С 2010 года Орбан подчиняет себе судебную систему страны, ограничивает свободу СМИ, также он изгнал из Будапешта финансируемый Джорджом Соросом Центральноевропейский университет, — пишет издание Rzeczpospolita. Также венгерский премьер-министр критиковал председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. А своих критиков по ЕНП называл «удобными идиотами», — добавляет газета Rzeczpospolita.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На неопределенный срок лишена членства в Европейской народной партии правящая в Венгрии партия «Фидес».
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруска Kattie, победившая в X-Factor: «В Латвии я пробыла два месяца и меня уже там узнают все»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика