Минские власти представили план застройки бывшего троллейбусного депо

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пишет reform.by На сайте администрации Центрального района Минска появился градостроительный проект детального планирования территории на месте бывшего троллейбусного депо в центре города,reform.by

Он охватывает два квартала в границах улиц Киселева и Куйбышева и проспектов Машерова и Независимости. Кроме бывшего троллейбусного депо, план касается и бывших корпусов завода «Горизонт».





Квартал в пределах улиц Киселева, Красной, проспектов Машерова и Независимости станет зоной жилой застройки. Здесь сохранятся жилые дома вдоль проспекта независимости и улицы Киселева. Также не будет сноситься здание административного корпуса бывшего троллейбусного депо. Все остальные здания внутри квартала снесут, в том числе помещение, где располагала «Галерея Ў». На их месте будет жилая застройка с общественными объектами на первых этажах.





В квартале между улицами Красной, Куйбышева, Киселева и проспектом Машерова будут снесены бывшие цеха «Горизонта», находящиеся внутри. Здания вдоль улиц сохранятся. Строение по проспекту Машерова 9, к 8 планируется превратить в жилой дом.









Будут реконструированы цеха завода, расположенные вдоль улицы Красной и Киселева. Здесь сегодня уже размещаются различные культурные пространства, часть помещений арендуют другие съемщиrи. Зона внутри этого квартала будет территорией общественных объектов.





В целом на жилую застройку будет приходиться 41,5% площади двух кварталов, на общественную — 32,2%, производственную — 2,1%.





Территория двух квартало будет осваиваться в два этапа до 2025 и 2030 годов. Планируется, что население территории вырастет с 800 человек до 3,14 тыс. Размер жилищного фонда вырасте с 427 квартир до 1581, в том числе до 2025 года — до 1304. Будут строиться многоквартирные средне и многоэтажные дома с преобладанием первых.





Среди объектов социальной инфраструктуры в проекте упомінаются детский сад, продовольственные и промтоварные магазины, объекты общественного питания, бытового обслуживания, кинотеатры, бассейн, спортзал.





Территория троллейбусного депо ожидает застройки с прошлого десятилетия. В 2003 году право на застройку этого участка получила российская компания «Манолиум Процессинг». В рамках инвестдоговора российские бизнесмены обязались построить новое троллейбусное депо в Уручье. Оно было возведено. Однако застройка в центре так и не началась. В 2014 году инвестдоговор был расторгнут. В итоге территория была передана городу распоряжением президента.





В 2017 году бывшее троллейбусное депо выставили на аукцион. Право на застройку данного участка приобрела «А-100 Девелопмент». Компания заплатила 17,05 млн. рублей. Тогда сообщалось, что разработка документации займет около двух лет. Кроме того, «А-100 Девелопмент» должна будет снести здания и демонтировать инженерные сети.





Экпозиция проекта будет выставлена в администрации Центрального района с 25 марта до 10 апреля, а обсуждение продлится с 25 марта до 19 апреля.



