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"Причастие" и "Страсть" – смотрим и обсуждаем классику шведского киноарта
В ближайший уикенд 23 и 24 марта проект "Уикенды с Бергманом" советует не пропустить фильмы "зрелого" Ингмара Бергмана – "Причастие" и "Страсть". Смотреть и обсуждать ленты выдающегося режиссёра будем вместе с программным директором ММКФ "Лістапад" Игорем Сукмановым.
"Уикенды с Бергманом» не перестают радовать: до 22 марта включительно в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "АРТ Корпорейшн"» проходит розыгрыш сборника сценарных заметок и дневниковых записей Ингмара Бергмана "Рабочие тетради. 1955–1974".
В эти выходные смотрим фильмы "того самого Бергмана": в лентах позднего периода творчества Бергман все больше рассматривает не просто отношения мужчин и женщин, но и вопросы метафизические. Режиссер все чаще "разговаривает" притчами. Неспроста "Причастие" (1962) – любимый фильм Андрея Тарковского. Именно эту картину мы обсудим 23 марта.
В воскресенье 24 марта покажут один из самых сокровенных фильмов мастера о взаимоотношениях мужчин и женщин "Страсть"(1969). Особенностью фильма является использование небольших «интервью» актёров, в которых они рассказывают о своём видении исполняемых ролей и отношении к своим героям. «Страсть» для Бергмана – фильм-эксперимент в области цвета.
Шеф-редактор журнала "Настоящее кино" отметил, что «Бергман, и раньше порой пренебрегавший "общепринятыми законами", в тридцать первой своей картине и вовсе плюёт на "правила драматургии", позволяя сюжету разрастаться не так, "как надо", а так, как хочется".
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В ближайший уикенд 23 и 24 марта проект "Уикенды с Бергманом" советует не пропустить фильмы "зрелого" Ингмара Бергмана – "Причастие" и "Страсть". Смотреть и обсуждать...
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