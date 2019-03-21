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"Причастие" и "Страсть" – смотрим и обсуждаем классику шведского киноарта

21.03.2019 22:13 — Разное | Интерфакс  
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В ближайший уикенд 23 и 24 марта проект "Уикенды с Бергманом" советует не пропустить фильмы "зрелого" Ингмара Бергмана – "Причастие" и "Страсть". Смотреть и обсуждать ленты выдающегося режиссёра будем вместе с  программным директором ММКФ "Лістапад" Игорем Сукмановым. 

"Уикенды с Бергманом» не перестают радовать: до 22 марта включительно в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "АРТ Корпорейшн"» проходит розыгрыш сборника сценарных заметок и дневниковых записей Ингмара Бергмана "Рабочие тетради. 1955–1974". 

В эти выходные смотрим фильмы "того самого Бергмана": в лентах позднего периода творчества Бергман все больше рассматривает не просто отношения мужчин и  женщин, но и вопросы метафизические. Режиссер все чаще "разговаривает" притчами. Неспроста "Причастие" (1962) – любимый фильм Андрея Тарковского. Именно эту картину мы обсудим 23 марта.

"Причастие" и "Страсть" – смотрим и обсуждаем классику шведского киноарта
В одно из промозглых воскресений сельский священник из небольшого прихода выступает с утренней проповедью перед редкими прихожанами. Он болен, терзаем сомнениями и внутренним беспокойством. С потерей любимой жены жизнь пастора потеряла прежний смысл. Ему кажется, что он утратил связь с Богом и это угнетает его. Погруженный в собственные переживания, он не в силах помочь ближним, нуждающимся в его поддержке. Он страдает от отсутствия любви, не замечая рядом женщины, которая его страстно любит.

"Причастие" и "Страсть" – смотрим и обсуждаем классику шведского киноарта
Журналистка шведской газеты "Свенска дагбладет" пишет, что "Ингмар Бергман устраивает своей аудитории величайшее испытание. <…> Я лично, как всегда, оказалась беспомощной жертвой бергмановского гипноза, той энергии, которая содержится, безусловно, не в тех событиях и приёмах, которые мы видим «на поверхности», той серьёзности и настоятельности, с которой он описывает свою борьбу, подобную борьбе Иакова с ангелом, и требует нашего участия в событиях". 

В воскресенье 24 марта покажут один из самых сокровенных фильмов мастера о взаимоотношениях мужчин и женщин "Страсть"(1969). Особенностью фильма является использование небольших «интервью» актёров, в которых они рассказывают о своём видении исполняемых ролей и отношении к своим героям. «Страсть» для Бергмана – фильм-эксперимент в области цвета. 

"Причастие" и "Страсть" – смотрим и обсуждаем классику шведского киноарта
Расставшись с женой, Андреас Винкельман уезжает на остров. Он ведёт замкнутый образ жизни, пока случай не сводит его с соседями: архитектором Элисом, его супругой Эвой и их подругой Анной. Между ними складываются доверительные отношения, которые в скором времени перестают быть просто приятельскими. Эва становится любовницей Андреаса, а Анна – его новой подругой. Чем глубже связь Андреаса с женщинами, тем сложнее ему контролировать свои чувства и поступки.

Шеф-редактор журнала "Настоящее кино" отметил, что «Бергман, и раньше порой пренебрегавший "общепринятыми законами", в тридцать первой своей картине и вовсе плюёт на "правила драматургии", позволяя сюжету разрастаться не так, "как надо", а так, как хочется".

"Причастие" и "Страсть" – смотрим и обсуждаем классику шведского киноарта
Проект "Уикенды с Бергманом" осуществляется при поддержке посольства Швеции в Республике Беларусь и Шведского института. Показы фильмов проходят в рамках "Лістапад. Коллекции". 

 
 
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В ближайший уикенд 23 и 24 марта проект "Уикенды с Бергманом" советует не пропустить фильмы "зрелого" Ингмара Бергмана – "Причастие" и "Страсть". Смотреть и обсуждать...
 
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