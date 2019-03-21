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Нифедипин может увеличивать риск внезапной сердечной смерти - исследование

21.03.2019 21:51 — Разное | Интерфакс  
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Использование высокой дозировки нифедипина может быть связано с повышением риска внебольничной остановки сердца в сравнении с другими дигидропиридинами. Таковы новые предварительные данные по профилю безопасности нифедипина, приведенные авторитетными исследователями.

Европейской исследовательской группой Европейской сети по профилактике, обучению и эффективной терапии внезапной смерти (ESCAPE-NET) было выполнено исследование по оценке данных Реестра реанимационных исследований Нидерландов в Амстердаме (ARREST 2005-2011) и Датского реестра остановок сердца (DANCAR 2001-2014), результаты которого были представлены на ежегодном конгрессе ассоциации аритмии (European Heart Rhythm Association - EHRA).

В рамках данного исследования проводилась сравнительная оценка частоты сердечной смерти в популяции пациентов, получавших антагонисты кальция из двух регистров в сфере реаниматологии и кардиологии. Сравнивалась распространенность внезапной сердечной смерти у пациентов, получающих различные дозировки нифедипина и амлодипина в общей популяции. Согласно результатам исследования, использование высокой дозировки нифедипина (выше 60 мг в день) было связано с полутора-двукратным повышением риска внебольничной остановки сердца в сравнении с другими дигидропиридинами (например, амлодипином). Следует подчеркнуть, что по результатам данного исследования не было установлено повышенного риска для амлодипина. Авторами было отмечено, что результаты исследования согласуются с результатами доклинического изучения дигидропиридинов, в которых показано их проаритмическое действие за счет блокирования кальциевых каналов L-типа. Риск для пациентов связан с повышением риска развития фибрилляции желудочков.

В соответствии с современными рекомендациями лекарственное средство нифедипин, в особенности в высоких дозах, используется в кардиологической практике для постоянного приема редко и, как правило, включается в терапию в случаях, когда не достигается требуемый терапевтических эффект при назначении других лекарственных средств.

Полученные результаты носят исключительно предварительный характер, не подвергались требуемой оценке и подлежат дальнейшему изучению и уточнению с целью определения необходимости принятия мер, либо введения каких-либо ограничений. Любое исследование имеет ограничения, которые должны быть оценены с целью определения возможности распространения полученных в исследовании данных на всю популяцию пациентов. Возможно, потребуется проведение дополнительных исследований для подтверждения данного риска. На сегодняшний день регуляторными органами не принимались какие-либо решения в отношении новых рекомендаций по применению нифедипина.

Источник: министерство здравоохранения Беларуси со ссылкой на главных специалистов РКФЛ УП “Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении".

 
 
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Использование высокой дозировки нифедипина может быть связано с повышением риска внебольничной остановки сердца в сравнении с другими дигидропиридинами. Таковы...
 
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