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Назван победитель «Золотой шайбы» в младшей возрастной группе

21.03.2019 23:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Команда «Медведь» стала победителем «Золотой шайбы» в дивизионе А младшей возрастной группы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Назван победитель «Золотой шайбы» в младшей возрастной группе

В финале соревнований в Орше ребята, представляющие Московский район столицы, встречачись с юными хоккеистами солигорского «Шахтера». Решающий поединок наверняка понравился зрителям. Счет открыли солигорчане, но «медведи» сравняли, а за две минуты до финальной сирены нападающий минчан Иван Дорогуш забросил победную шайбу.

2:1 – выиграли «Медведи».

Назван победитель «Золотой шайбы» в младшей возрастной группе

Сергей Ерадич, тренер команды «Медведи» (Минск):
За счет желания ребят. Обе команды очень ровный показали, хороший хоккей, замечательный. Обе хотели победить. Но нашим, наверное, чуть больше этого хотелось. Чуть-чуть, но этого «чуть-чуть» хватило.

Назван победитель «Золотой шайбы» в младшей возрастной группе

Иван Дорогуш, игрок команды «Медведи» (Минск):
Начали проигрывать потому, что потеряли хватку. Но тренеры сделали все – мы выиграли. Мы чемпионы!

«Медведь» – чемпион. Второе место у «Шахтера», а замкнула тройку призеров еще одна минская команда «Грифоны».
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Команда «Медведь» стала победителем «Золотой шайбы» в дивизионе А младшей возрастной группы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финале...
 
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