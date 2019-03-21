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Назван победитель «Золотой шайбы» в младшей возрастной группе
Новости Беларуси. Команда «Медведь» стала победителем «Золотой шайбы» в дивизионе А младшей возрастной группы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В финале соревнований в Орше ребята, представляющие Московский район столицы, встречачись с юными хоккеистами солигорского «Шахтера». Решающий поединок наверняка понравился зрителям. Счет открыли солигорчане, но «медведи» сравняли, а за две минуты до финальной сирены нападающий минчан Иван Дорогуш забросил победную шайбу.
2:1 – выиграли «Медведи».
Сергей Ерадич, тренер команды «Медведи» (Минск):
Иван Дорогуш, игрок команды «Медведи» (Минск):
«Медведь» – чемпион. Второе место у «Шахтера», а замкнула тройку призеров еще одна минская команда «Грифоны».
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Новости Беларуси. Команда «Медведь» стала победителем «Золотой шайбы» в дивизионе А младшей возрастной группы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финале...
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